La moda 2022 per le unghie non riguarda solo forme e colori dello smalto. Piuttosto, a fare tendenza è una tecnica speciale per la manicure, che sta impazzando sui social. Sveliamo di cosa si tratta.

La tecnica virale su Instagram e Tik Tok

Succede spesso a tutte le appassionate di moda e beauty: si apre Instagram o Tik Tok per un minuto e subito si viene catturate da una sequenza infinita di video di manicure. D’altronde, c’è qualcosa di veramente rilassante nell’ammirare la perfetta applicazione di uno smalto.

Le più attente avranno notato che di recente i video popolari mostrano una tecnica particolare: quella russa. Infatti fra le tendenze unghie dell’inverno 2022 spicca proprio questo tipo di manicure. Ma cos’ha di diverso rispetto a quella tradizionale?

La manicure russa è nota anche come dry manicure, ossia letteralmente manicure a secco. Come suggerisce il nome, questa tecnica evita del tutto l’utilizzo di acqua, oli o lozioni. Non prevede dunque la messa in ammollo delle mani per ammorbidire la pelle.

Piuttosto, la dry manicure si avvale di frese con particolari punte diamantate, per curare soprattutto la zona delle cuticole.

Il risultato è una manicure dall’aspetto pulito e ordinato, molto di moda in questo momento. Lo stile è perfetto per accompagnare i 3 eleganti tagli di tendenza per l’inverno 2022, che snelliscono e ringiovaniscono il viso. Oppure per esaltare la raffinatezza del cappotto che sta spopolando.

Ma la manicure russa ha anche altri interessanti vantaggi. Ecco quali.

Fra le tendenze unghie dell’inverno 2022 spopola questa manicure che allunga la durata dello smalto e permette di avere meno ricrescita

Il principale punto a favore della manicure russa è l’assenza di liquidi: la tecnica a secco permette di non alterare superficie e consistenza dell’unghia, migliorando significativamente la durata dello smalto o la presa delle unghie finte. Insomma, ci si potrà godere l’aspetto fresco di manicure più a lungo.

Inoltre, il lavoro certosino sulle cuticole permette di applicare lo smalto fino in fondo. Ciò significa che l’antiestetica ricrescita ci metterà un bel po’ prima di comparire.

Ma non ci sono solo punti a favore. La dry manicure è poco adatta a chi va di fretta. Ci vogliono infatti dalle due alle tre ore per completarla. Di conseguenza, anche il prezzo è solitamente più elevato. Infine bisogna assolutamente rivolgersi a centri affidabili, per non rischiare di danneggiare la pelle vicina all’unghia. Non si tratta di una tecnica adatta al fai da te!

