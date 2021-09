Sempre più persone stanno rimodernando la propria casa in modo smart. Lampadine, TV e tantissimi altri dispositivi recenti possono essere comandati direttamente da smartphone. Tuttavia, questo non è l’unico modo per avere sotto controllo la nostra smart home.

Oltre a interfacciarci direttamente con l’assistente, possiamo utilizzare il nostro PC portatile o un tablet o un qualsiasi apparato con browser supportato. Scopriamo, quindi, come avere Alexa su computer ed accedere a funzioni esclusive di cui nessuno parla.

Specie se siamo fuori casa, magari nel treno o in ufficio, e abbiamo dimenticato di spegnere le luci, questo sistema potrebbe tornare utilissimo. Accederci è davvero semplice e non richiede l’installazione di nessun applicativo. Ci basterà soltanto avere uno fra i tanti browser supportati dalla piattaforma di casa Amazon. Nello specifico, questi sono Safari, Firefox, Chrome, Microsoft Edge e il buon vecchio Internet Explorer.

Come avere Alexa su computer ed accedere a funzioni esclusive di cui nessuno parla

Fatte le dovute premesse, cosa possiamo far fare ad Alexa da computer? Nel complesso, buona parte delle funzioni base sono accessibili, come impostare un promemoria, un timer o una sveglia. È possibile aggiungere una lista, modificare quelle già esistenti o rimuoverle. Sono presenti, poi, tutte le funzioni fondamentali per controllare i dispositivi di casa smart, gestire la musica in riproduzione e le varie Skills.

Anche da computer possiamo facilmente aggiungere nuovi dispositivi Alexa e configurarli. Tuttavia, la vera mancanza della piattaforma Web è l’assistente vocale stesso. Non possiamo, infatti, comandare a voce Alexa attraverso il computer, né tantomeno modificare le varie Routine. In sostanza, nell’App Web manca l’interfaccia comunicativa, il “botta e risposta” tra utente e assistente, presente invece su quella per smartphone.

Come avere l’assistente di Amazon sul pc

Accedere alla piattaforma Web di Alexa è davvero semplice. Prima di tutto, accertiamoci di avere installati uno dei browser elencati sopra, compatibili con i maggiori sistemi operativi. Dopo di che, cerchiamo “Alexa computer” sul motore di ricerca e clicchiamo sul primo risultato disponibile. Quest’ultimo si intitola “Utilizzare l’app Alexa sul computer”.

A questo punto, seguiamo le istruzioni presenti nella pagina Web aperta, avente al suo interno il link alla piattaforma ed una panoramica sui requisiti richiesti. Una volta effettuato l’accesso all’account Amazon, avremo modo di aggiungere nuovi dispositivi compatibili oppure saltare direttamente all’app Alexa.

