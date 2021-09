Il rialzo dei mercati si rafforza ma i pericoli non sono ancora stati allontanati. Ecco i livelli da monitorare

Il rialzo dei mercati si rafforza e ci sono gli estremi per ulteriori allunghi. Non vediamo al momento particolari pericoli ma meglio procedere con cautela in quanto non sono stati superati determinati livelli che potrebbero allontanare i pericoli di ulteriori ribassi.

Alle ore 18:17 della giornata di contrattazione del 27 settembre, abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.566

Eurostoxx Future

4.146

Ftse Mib Future

25.835

S&P 500 Index

4.448,15.

La nostra previsione annuale proietta ribassi per diversi mesi

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 24 settembre.



Al momento questa previsione ribassista viene sconfessata dalla tendenza di medio lungo termine che rimane al rialzo.

Quali sono le nostre previsioni per la settimana in corso?

Non ci sono gli estremi per effettuare una proiezione dei prezzi in modo affidabile e con elevate probabilità a favore e per questo motivo, per la settimana in corso si procederà day by day.

Il rialzo dei mercati si rafforza. Ecco i livelli da monitorare

Dax Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 15.473. Rialzi duraturi solo in seguito a una chiusura giornaliera superiore ai 15.749, segnale che dovrà poi essere confermato in chiusura del giorno di contrattazione dell’1 ottobre.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.128,5. Rialzi duraturi solo in seguito a una chiusura giornaliera superiore ai 4.201, segnale che dovrà poi essere confermato in chiusura del giorno di contrattazione dell’1 ottobre.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 25.705. Rialzi duraturi solo in seguito a una chiusura giornaliera superiore ai 25.825, segnale che dovrà poi essere confermato in chiusura del giorno di contrattazione dell’1 ottobre.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.406. Rialzi duraturi solo in seguito a una chiusura giornaliera superiore ai 4.466, segnale che dovrà poi essere confermato in chiusura del giorno di contrattazione dell’1 ottobre.

Quale operatività di trading mantenere per martedì?

In ottica multidays continuiamo a mantenere un approccio di cautela. Continuare a operare solo in ottica intraday.

Si procederà per step.