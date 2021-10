L’efficace trucchetto che sta spopolando per gustarsi al meglio un caffè caldo e cremoso

Il suo profumo inconfondibile e inebriante di tostatura, il suo sapore deciso in grado di risvegliarci immediatamente, il suo colore marrone scuro e intenso. Stiamo parlando proprio del caffè, una delle bevande più antiche al Mondo che ha conquistato il cuore di milioni di persone. Ma il caffè, per molti, non è solo la bevanda della felicità per ritrovare un po’ di energia durante la giornata.

È il rituale della mattina o della pausa pranzo, un momento di scambio tra amici, parenti e colleghi, una pausa dalla frenesia quotidiana.

Ognuno, poi, ha il suo caffè del cuore: c’è chi preferisce la moka, chi la macchinetta, chi lo vuole lungo, oppure ristretto o macchiato.

Ma forse ci sono due cosa su cui quasi tutti concordiamo: il caffè va bevuto caldo e ricoperto dalla sua soffice e avvolgente crema.

A tal proposito, c’è un trucchetto che sta spopolando per gustarcelo al meglio. Un metodo già visto, ma che si sta diffondendo sul web proprio in questi giorni. Andiamo a scoprire di cosa si tratta in questo articolo.

La miscela

Innanzitutto, dobbiamo sempre partire da un buon caffè e per stabilirne la bontà non dobbiamo solo fermarci alla qualità della miscela. Sicuramente alcuni fattori come la sua annata, il tipo di raccolta e la lavorazione del caffè sono importantissimi. Ma, poi, dobbiamo capire anche cosa ci dice il nostro palato e qual è il gusto che preferiamo. Tra le miscele più diffuse ci sarebbero proprio l’Arabica e la Robusta che sono molto diverse al gusto.

L’Arabica risulterebbe più dolce, delicata anche perché meno ricca di caffeina. Al contrario la Robusta conterrebbe più caffeina e avrebbe un sapore più intenso e corposo. La soluzione potrebbe essere, quindi, assaggiarle e poi scegliere la miscela che ci piace di più. Ma oltre a ciò, il caffè è più buono se lo beviamo caldo e cremoso. E quindi qual è questo trucchetto che sta facendo furore tra gli amanti del caffè per gustarselo al meglio? Andiamo a conoscerlo continuando la lettura.

L’efficace trucchetto che sta spopolando per gustarsi al meglio un caffè caldo e cremoso

Questo trucchetto riguarda un preciso momento del rituale del caffè e cioè quando lo mescoliamo all’interno della tazzina. E riguarda, nello specifico, lo strumento che utilizziamo per farlo che è sempre un cucchiaino ma in una versione davvero incredibile. Infatti, si tratta di un cucchiaino forato nella sua parte centrale.

Possiamo trovarlo in tante versioni, per esempio con un unico foro o con più fori e non per forza di forma circolare. Questo singolare design andrebbe, però, proprio a fare la differenza. Sembrerebbe, infatti, che mescolando il caffè con un cucchiaino del genere la sua crema rimanga intatta.

Questa, infatti, non incontrerebbe un ostacolo nel cucchiaino ma, passando attraverso i fori, si andrebbe a ricompattare sulla sua superfice. E così, poi, si andrebbe a preservare anche il suo aroma e calore. Ecco, quindi, qual è l’efficace trucchetto che sta spopolando per gustarsi al meglio un caffè caldo e cremoso un caffè caldo e cremoso, basta un cucchiaino forato.

Infine, se volessimo averlo anche noi potremmo acquistarlo online oppure nei negozi per la casa.

