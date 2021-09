I segni dello zodiaco si differenziano per alcune caratteristiche specifiche che li rendono unici e inimitabili. Non tutti ovviamente credono nell’astrologia. E non si tratta di una scienza totalmente esatta. Ma sicuramente coloro che ne seguono i consigli sono fermamente convinti che il proprio destino sia scritto nelle stelle. E non solo. In tanti cercano anche delle indicazioni sul proprio stile, come è possibile notare nel nostro precedente articolo “Ecco quali sono i tagli di capelli perfetti per ogni segno zodiacale”. E la stessa cosa si può vedere in “Quali colori dovremmo scegliere per i nostri vestiti in base al segno zodiacale”.

Insomma, se un po’ si crede nelle stelle, si può davvero ricercare in esse ogni aspetto della vita. E, soprattutto, si può cercare di capire qualcosa di più sul proprio carattere. E se spesso ci sembra di avere dei lati che cozzano tra di loro e che non sono totalmente coerenti e lineari, forse è perché siamo nati sotto questa stella.

Forse ne rimarremo sorpresi ma è proprio questo il segno più contraddittorio di tutto lo zodiaco

Essere contraddittori non è sempre un male. Avere due lati che sembrano essere opposti viene visto da molti come un difetto, ma in realtà può essere un punto di forza da non sottovalutare. E nello zodiaco, c’è un segno in particolare che presenta questa fantastica caratteristica. Si tratta proprio dei Pesci. Forse ne rimarremo sorpresi ma è proprio questo il segno più contraddittorio di tutto lo zodiaco! Forse non tutti avrebbero pensato, in un primo momento, ai nati sotto questo segno. E invece si tratta delle persone che presentano un dualismo davvero spiccato, che gli permette di assaporare e vivere ogni aspetto della vita con una grandissima intensità. Basti pensare al fatto che il segno è rappresentato da due pesci che nuotano in direzioni contrarie. Quindi questa caratteristica non dovrebbe assolutamente sorprendere.

Le caratteristiche dei Pesci spesso contraddittorie che lo rendono in assoluto un segno particolare ma estremamente affascinante

Coloro nati sotto il segno dei Pesci sono famosi per la loro spiccata empatia e per la grande adorazione verso la socialità. Al tempo stesso, però, queste persone amano anche la solitudine e spesso vogliono uscire da sole o avere una giornata da condividere solo con se stessi. Inoltre, si tratta di uno dei segni più creativi dello zodiaco, con una grande fantasia e una voglia di fare che supera qualsiasi tipo di aspettativa.

Al tempo stesso, però, stiamo parlando anche di persone procrastinatrici e talvolta pigre. Per non parlare poi della loro voglia di dare e ricevere affetto. Questo segno è dolcissimo ed è sempre pronto a condividere l’amore. Ma chi ha a che fare con un Pesci sa bene che ci sono dei momenti di chiusura alternati a quelli di condivisione affettiva, che potrebbero lasciare perplessi. Insomma, si tratta sicuramente di un segno complesso, pieno di caratteristiche che però lo rendono unico!

Approfondimento

Ecco qual è il segno zodiacale che dovrà guardarsi le spalle e rialzarsi a settembre