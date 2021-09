L’estate sta finendo ma alcuni insetti ci accompagnano anche con l’arrivo dell’autunno. In un precedente articolo abbiamo spiegato 2 efficaci rimedi naturali e 1 consiglio che salveranno le nostre piante da un dannosissimo insetto.

In questo periodo avremo senz’altro notato la presenza di blatte e scarafaggi nelle nostre case. Questi sono animali possiedono un grande spirito di adattamento. Infatti si nutrono di materiale organico e resistono bene anche a temperature molto basse.

Nonostante ciò, prediligono un clima caldo-umido ed è per questo che il periodo in cui li troviamo più di frequente è l’estate.

Ma nonostante siano presenti in molte case, in pochi sanno che per eliminare blatte e scarafaggi in un attimo bastano questi 3 rimedi naturali.

Per farlo utilizzeremo soltanto prodotti naturali e che non fanno male né all’ambiente, né alla nostra salute. In commercio esistono moltissimi prodotti, purtroppo a base chimica, usati per tenere lontani alcuni animali.

Precedentemente, abbiamo spiegato che pochi sanno che per allontanare le lumache dall’orto basta un solo ingrediente naturale.

Vediamo insieme in che modo procedere per eliminare in modo semplice, naturale e veloce blatte e scarafaggi dalle nostre case.

Pochi sanno che per eliminare blatte e scarafaggi in un attimo bastano questi 3 rimedi naturali

Il primo metodo suggerito prevede l’utilizzo del borace e della cipolla. Il borace è anche detto tetraborato di sodio. Questo prodotto è un minerale naturale ed è largamente utilizzato sia per la pulizia della casa, sia per tenere lontani alcuni insetti.

Se lo usiamo in combinazione alla cipolla saremo certi di non vedere nemmeno uno scarafaggio o una blatta aggirarsi per casa.

Forse non tutti sanno che l’odore intenso della cipolla è un ottimo deterrente contro questi animali. Pertanto, tritiamo finemente mezza cipolla ed uniamola alla polvere di borace. Mettiamo questo composto in luoghi in cui li abbiamo visti comparire. In questo modo, non avremo più la loro sgradita presenza.

Rosmarino e alloro

Quello di rosmarino e alloro è un rimedio molto semplice ed efficace perché blatte e scarafaggi odiano il loro odore. Pertanto, sarà sufficiente poggiare sul pavimento qualche foglia di alloro ed un rametto di rosmarino per tenere lontani questi animali.

In alternativa possiamo utilizzare l’olio essenziale al rosmarino al posto dell’erba aromatica fresca. Aggiungiamone una decina di gocce in mezzo litro di acqua e vaporizziamola qua e là per la casa. Oltre a regalarci un piacevolissimo profumo, ci renderà liberi dagli scarafaggi.

Olio di neem

Precedentemente abbiamo spiegato che pochi li usano ma questi sono i 3 rimedi naturali migliori per allontanare le cimici. Tra questi c’è proprio l’olio di neem. Questo olio essenziale possiede un odore molto intenso e sgradevole non solo alle cimici, ma anche agli scarafaggi.

Usiamone qualche goccia su alcuni batuffoli di cotone e posizioniamoli nei luoghi strategici della casa.

Il consiglio in più

Se non abbiamo del borace in casa, possiamo sostituirlo usando un mix di pepe, aglio e cipolla. Tritiamoli finemente ed usiamolo contro questi insetti. L’odore pungente di questi 3 ingredienti non farà avvicinare blatte e scarafaggi alle nostre case.