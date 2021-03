Per chi crede nell’astrologia, il segno zodiacale può dire molto. Il mese in cui siamo nati può descrivere il nostro carattere, può indirizzarci e può addirittura darci consigli sul nostro look. Infatti, ognuno ha un outfit che più gli si addice in base a quando è nato. Perciò, vediamo quali colori dovremmo scegliere per i nostri vestiti in base al segno zodiacale.

Iniziamo dall’Ariete e dal Toro

L’Ariete è un segno di fuoco che ama le attenzioni. Coraggioso e audace, questo segno si abbina perfettamente al rosso. Questo colore sarà più che adatto a un carattere focoso come quello di coloro che sono nati ad aprile. Per il Toro, invece, si consiglia un colore più tenue e rilassato. Tutte le sfumature di verde saranno ben accette!

Gemelli, Cancro e Leone, vediamo il colore adatto ai segni estivi

Molti sono consapevole che il Gemelli sia un segno davvero particolare. Organizzato e determinato, il colore che più gli si addice in assoluto è il grigio. Si tratta di un outfit serioso ma al tempo stesso ricco di stile. Per il Cancro, invece, sognatore ma inquadrato, consigliamo un colore chiaro. Panna, rosa confetto o beige saranno perfetti per i suoi abiti. Concentriamoci ora sul Leone. Il re della savana ha sicuramente bisogno di essere notato. E non c’è colore migliore del giallo per ottenere questo risultato!

Vediamo invece cosa consigliare a Vergine e Bilancia

Vergine e Bilancia sono due segni equilibrati, logici e armonici. Per il primo si consiglia un colore nero, sempre di moda e super elegante. Per la Bilancia, invece, data la sua qualità di mantenere l’equilibrio, un lilla sarà certamente il colore più appropriato.

Lo Scorpione sarà vestito di ciliegia e il Sagittario di arancione

Per questo segno, il colore più azzeccato è sicuramente quello ciliegia. I nati in questo periodo, infatti, hanno un carattere deciso e intenso. Su una tonalità simile troviamo il Sagittario. Questo segno, sempre pronto all’avventura e mosso dalla curiosità, ama le sfide. E l’arancione può sottolineare il suo carattere determinato e dinamico.

Capricorno e Acquario, il loro outfit perfetto

Per il Capricorno si consiglia decisamente una tonalità che vada dal beige al marrone e che sottolinei il suo carattere emotivo ma al tempo stesso raffinato. L’Acquario, invece, starebbe benissimo in un abito dai colori sgargianti. Non importa quali di preciso. Basta che si possano notare. Questo sottolineerebbe la ricerca di originalità di questo segno.

Concludiamo la carrellata con i Pesci

I Pesci sono dei sognatori e dei romantici. I nati sotto questo segno sono rappresentati da due animali che nuotano in sincronia. La ricerca di pace, armonia e tranquillità è visibile. E dunque non c’è colore migliore del blu. Si possono scegliere anche tutte le sue sfumature, dall’azzurro al celeste. Dunque, ecco quali colori dovremmo scegliere per i nostri vestiti in base al segno zodiacale!

