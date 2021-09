Un tempo l’incontro con tassi e volpi era prerogativa di coloro che vivevano in case di campagna. Tuttavia, sempre più frequentemente questi animali selvatici arrivano a spingersi fino alle città.

Si tratta di animali carnivori molto diffusi alle nostre latitudini che, nella maggior parte dei casi, non provocheranno danni a persone o cose.

Le abitudini crepuscolari e notturne porteranno questi animali ad uscire allo scoperto nelle ore serali.

Tassi e volpi hanno un’alimentazione onnivora e si nutrono principalmente di mammiferi e insetti.

In un precedente articolo si era trattato di un animale, il pipistrello, ingiustamente molto temuto dalle persone.

Oggi, invece, si andrà alla scoperta delle caratteristiche di tassi e volpi, imparare a conoscerli per smettere di temerli.

Volpe e tassi

La volpe è un animale molto intelligente capace di adattarsi bene a qualsiasi ambiente. Le volpi solitamente sono molto schive nei confronti dell’uomo e preferiscono nascondersi in zone poco battute.

L’avvicinamento ai centri abitati ha però loro permesso di adattarsi alla presenza dell’uomo. Spesso si avvicinano in cerca di cibo attraversando strade e centri abitati.

Le strade sono un grandissimo pericolo per questi animali che rischiano di essere investiti dalle automobili.

I tassi sono buffi animali notturni che si riconoscono per il loro muso striato. Molto diffuso in Italia dove, a differenza della volpe, è considerato specie protetta dalla Legge n. 157/1992. Il tasso ama nutrirsi di radici, tuberi ma anche insetti o piccoli mammiferi.

Per quanto riguarda l’habitat predilige principalmente zone boschive o cespugliose.

Ecco come allontanare volpi e tassi dal giardino in modo economico e naturale

In molti cercano modi per allontanare tassi e volpi dalle proprie abitazioni. Soprattutto per quanto riguarda la volpe il motivo principale è legato ai danni che potrebbe provocare agli allevamenti di galline o conigli.

Per fare scappare una volpe che non vuole andarsene basta emettere dei rumori.

Nel caso in cui non bastasse si potrà brandire una scopa in direzione dell’animale ma, ovviamente, senza colpirlo.

In alternativa riempire un secchio d’acqua e svuotarlo in direzione della volpe.

Se l’animale dovesse sembrare ferito si consiglia di contattare le autorità competenti.

Per tenere lontani i tassi, invece, si dovranno custodire ben chiusi sacchi dell’organico o il contenitore del compost.

Inoltre, un rimedio della tradizione vede l’utilizzo del peperoncino. Cospargere il perimetro delle colture con della polvere di peperoncino, questo dovrebbe tenere lontani i tassi e altri animali selvatici senza fare loro del male.

Ecco, quindi, come allontanare volpi e tassi dal giardino in modo economico e naturale.

Nel caso in cui, al contrario, non si vogliano allontanare questi animali bisognerà procedere lasciando loro i propri spazi.

Si potrà iniziare lasciando la vegetazione lungo le rive dei fossi, non potare eccessivamente le siepi e mantenere zone alberate.

Importantissimo non alimentare in alcun modo questi animali che sanno benissimo nutrirsi per conto proprio. Questa cattiva abitudine potrebbe creare loro dipendenza e li renderebbe incapaci di procurarsi il cibo da soli.