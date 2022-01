Non ci sono le condizioni grafiche per vedere mercati americani nuovamente al rialzo di breve termine. Questo, fino alla chiusura di contrattazione di ieri. E come al solito, gli swing dei prezzi scontano tutto: sia le idee che i fatti. La nostra view è la seguente: a Wall Street nuovi ribassi potrebbero essere dietro l’angolo.

La strategia quindi, come vedremo nei prossimi paragrafi rimane inviarata: accumulare di medio lungo sulle Borse mondiali, short di breve su indici e alcuni titoli.

Alla chiusura di contrattazione del 25 gennaio i prezzi hanno segnato i seguenti valori:

Dow Jones

34.297,63

Nasdaq C.

13.539,30

S&P 500

4.356,43.

Il ribasso come da prevsioni durerà alcuni mesi?

Il nostro percorso campione su scala settimanale per l’anno 2022

In blu il grafico dei mercati americani



Seguiremo gli eventi senza alcun preconcetto ai vari step giornalieri, settimanali e mensili.

Quali erano le nostre previsioni per questa settimana?

Fase laterale rialzista fra lunedì e martedì per poi lasciare spazio a un ribasso fino alla giornata di venerdì. Per il momento non ci sono condizioni grafiche per cambiare idea operativa.

La mappa dei prezzi per individuare i prezzi che condizioneranno la prossima strada dei mercati americani

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 34.592. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 35.662.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 13.781,62 Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 14.741.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.418. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.633.

A Wall Street nuovi ribassi potrebbero essere dietro l’angolo. Operatività su indici azionari i titoli di breve termine

Continuiamo a mantenere inviariate le nostre strategie.

Mantenere di breve operazioni Short sui listini americani e sui 7 titoli guida analizzati nei giorni scorsi su queste pagine.

