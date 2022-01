Gli elettrodomestici ci facilitano indubbiamente la vita. Ci aiutano a riscaldare la casa, a pulire e molto spesso a cucinare. Vanno, però, usati nel modo giusto se non vogliamo rovinarli e se non vogliamo sprecare i nostri preziosi cibi. Ad esempio se vogliamo impasti da chef e pane e torte degni dei ristoranti, dobbiamo evitare questi 5 gravissimi errori con la planetaria. La planetaria è utilissima per preparare la base per dolci, pane, torte salate e molto altro. È il momento di scoprire come farla durare più a lungo e sfruttare al massimo le possibilità che ci offre.

Lo scopo principale della planetaria è quello di aiutarci nel mescolare ingredienti difficili da trattare e nell’impastarli in maniera corretta. Funzioni particolarmente utili quando abbiamo di fronte preparazioni lunghe ed elaborate.

Uno degli errori che moltissimi commettono è quello di iniziare a usare la planetaria senza conoscerla. Oggi sul mercato esistono modelli di dimensioni, potenza e capacità diverse. Ogni elettrodomestico ha delle funzionalità specifiche e dobbiamo impararle velocemente. Solo così eviteremo di creare impasti poco omogenei, sovraccarichi al motore e fuoriuscite di ingredienti.

Anche se nelle istruzioni non è specificato, dovremmo sempre impostare una fase di preparazione all’uso della planetaria. Ovvero dovremmo farla girare per 3-4 minuti senza ingredienti e a velocità medio-bassa. Ci servirà per riscaldare i circuiti ed evitare brutte sorprese quando dovremo impastare.

Attenzione anche a velocità e potenza

Ogni macchina ha diverse velocità di impasto. Ed è obbligatorio aumentarle in maniera progressiva per non distruggere gli ingredienti e non surriscaldare la macchina. Ma soprattutto per non inondare la casa con gli schizzi.

Evitiamo anche di tenere la planetaria accesa alla massima velocità per troppo tempo. Quando raggiungiamo la velocità massima, proviamo a darle tregua e a spegnere per qualche secondo per poi riaccendere. Potremmo riuscire a non far sovraccaricare il motore e a salvare i circuiti.

Impariamo a conoscere le fruste

Le planetarie non sono tutte uguali. E neanche le fruste al loro interno. Ricordiamo sempre che ogni cibo ha bisogno di una frusta diversa per essere miscelato bene. La frusta piatta dovrebbe andare bene per gli gnocchi e gli impasti dei dolci molto delicati. Quella a gancio ci servirà, ad esempio, per pane, pizza e pasta sfoglia.

La frusta a filo, invece, si rivelerà utilissima al posto del frullatore per mixare le uova, la panna e gli altri ingredienti liquidi.

