Proteggi le piante sul balcone con un rimedio naturale che costa meno di 1 euro

La primavera è quel periodo dell’anno dove con piacere si iniziano a vedere i balconi i fiore. Ma le piante dobbiamo proteggerle e conviene usare dei prodotti naturali invece di usare composti chimici. E cosa possiamo usare di naturale e che costa poco? Per fortuna i consigli della nonna ci vengono in soccorso sempre.

Salviamo le nostre piante dagli insetti

È arrivata la primavera e fortunatamente le piante in balcone e in giardino stanno iniziando a fare i fiori. Per quanto possano essere belle, queste hanno bisogno di cure e di attenzione. E quindi è necessario impiegare dei composti chimici che le proteggano dai vari insetti.

Questo discorso però non è valido solo ed esclusivamente per rose o gerani, ma anche ad esempio per il nostro amato rosmarino, il basilico e la salvia. E se sulle piante non commestibili ogni tanto usiamo dei trattamenti chimici su quelle invece che usiamo per mangiare siamo sempre alla ricerca di metodi naturali.

Purtroppo sempre più spesso le nostre bellissime piante sono aggredite da mosche bianche, bruchi o altro, ma come possiamo difenderle senza usare dei prodotti chimici? Inoltre siamo sempre alla ricerca di rimedi economici perché siamo sempre più attenti al nostro portafogli cercando di risparmiare denaro.

Proteggi le piante sul balcone con l’aglio

Un rimedio molto semplici che usavano e usano le nonne di molte persone è l’utilizzo dell’aglio. Ma questo non dobbiamo né grattarlo sulle piante o nel terriccio né infilarlo nella terra. Bensì dobbiamo mettere in pratica un’altra soluzione.

Infatti oltre all’aglio dobbiamo usare dell’acqua. Non deve essere per forza di rubinetto, ma può essere anche acqua riciclata che non buttiamo.

Come prima cosa dobbiamo prendere una pentola e metterla sul fuoco. Immergiamo degli spicchi di aglio e poi portiamo a bollore. Una volta che l’acqua bolle lasciamola sul fuoco ancora per qualche minuto. Passati una dozzina di minuti ecco che la nostra soluzione è pronta.

Versiamo l’acqua e anche gli spicchi all’interno di un nebulizzatore e poi lasciamola raffreddare. Possiamo tenerla sia all’aperto sia al chiuso, ma non mettiamola in frigo per velocizzare il processo. Una volta che l’acqua non è più calda allora possiamo spruzzarla sopra le nostre piante che una volta per tutte saranno libere da insetti. Ed ecco che proteggi le piante sul balcone in modo totalmente naturale.