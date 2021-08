In queste ultime settimane, noi di ProiezionidiBorsa abbiamo dato tantissimi consigli utili per mantenersi in forma nella stagione estiva.

Anche se siamo a fine agosto, il caldo non dà tregua e possiamo ancora sfruttare parecchie giornate per andare in piscina. Senza dimenticare che è comunque ancora tempo di ferie e c’è anche chi si trova in vacanza al mare proprio in questi giorni. E c’è anche addirittura chi è in imminente partenza.

L’acqua è un ottimo alleato per gli allenamenti estivi. Per chi ama nuotare può essere utilissimo consultare questi consigli per non commettere errori e ottenere il massimo dei risultati. Altrettanto utile può anche essere l’articolo relativo ai 3 peggiori errori da evitare per nuotare in perfetto stile libero.

Tornando a parlare di esercizi da eseguire in acqua, qualche giorno fa abbiamo spiegato come ottenere gambe toniche e braccia scolpite con questi 3 semplici esercizi in piscina. Oggi ci concentreremo invece sugli addominali.

Fisico snello e addome scolpito con questi 3 esercizi da fare al mare o in piscina

Qui di seguito spiegheremo un circuito composto da 3 esercizi da eseguire dove l’acqua è alta. Sono quindi perfetti per la piscina (ovviamente spostandosi nella parte dove non si riesce a toccare il fondo) ed anche per il mare.

Sforbiciate

Mantenere una posizione che sia il più eretta possibile. Stando a galla con il solo movimento delle braccia, muovere le gambe alternativamente avanti e indietro, eseguendo delle sforbiciate. Tenere la punta dei piedi ben tesa, nella cosiddetta “modalità a ballerina”. Durante l’esecuzione, tenere sempre l’addome ben contratto. Ripetere minimo 10 volte per gamba.

Pallanuotista

Mantenendosi a galla, sferrare degli energici calci laterali con le gambe. Portare il ginocchio più in alto che si può verso l’ascella e poi, tenendo il piede questa volta “a martello”, dare una bella spinta verso l’esterno, come se volessimo spostare più massa d’acqua possibile. Eseguire l’esercizio alternando le gambe per almeno 20-30 secondi consecutivi. Cercare di muoversi il più rapidamente che si riesce. Eseguito in maniera intensa, questo esercizio svolge infatti un buon effetto anche a livello cardiovascolare.

Bicicletta

Stessa posizione di partenza come per le sforbiciate. A questo punto, muovere però le gambe simulando il movimento della pedalata in bicicletta. 15 ripetizioni in avanti e 15 all’indietro.

Ripetere l’intero circuito almeno 3 volte.

Allenandoci con costanza e tutti i giorni, avremo così un fisico snello e addome scolpito con questi 3 esercizi da fare al mare o in piscina.