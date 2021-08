Purtroppo è arrivato, per molti, il momento di conservare le valigie nel ripostiglio. Le vacanze sono ormai quasi finite, chi avrà la possibilità, potrà godersi qualche altro giorno fuori o un weekend a settembre. Adesso, non rimane che sistemare i bagagli dell’intera famiglia in un luogo asciutto e privo di muffa, per non trovare poi in pessimo stato.

Per ottenere un buon risultato bisognerà ripulirle e profumarle, prima di metterle via. Prima di tutto, eliminiamo con l’aspirapolvere tutte le tracce interne di polvere, molliche e sporco. Svuotiamo tutti gli scompartimenti, per non lasciare nulla all’interno.

Poi potremo passare allo step successivo, ovvero quello del lavaggio, utilizzando solo prodotti casalinghi, totalmente privi di sostanze chimiche. Per effettuare una pulizia profonda, basterà utilizzare alcuni ingredienti che sicuramente abbiamo nella dispensa di casa. Per avere una valigia come nuova, sarà indispensabile neutralizzare tutti gli odori ed evitare la formazione di eventuali muffe.

4 rimedi naturali per eliminare la puzza dalla valigia e conservarla in perfette condizioni

Il primo metodo efficace consiste nel versare, su tutto il fondo del bagaglio, il bicarbonato. Basterà coprire totalmente la base, chiudere la valigia e lasciare agire per circa 12 ore, ovvero una notte intera. Il giorno dopo eliminiamo totalmente le tracce con l’aspirapolvere. Se il cattivo odore persiste, ripetiamo il procedimento un’altra volta, oppure lasciamo un sacchettino con del bicarbonato all’interno per più giorni.

Un altro ingrediente che può aiutare a profumare le nostre valigie, è la polvere di caffè. Il metodo è uguale a quello impiegato con il bicarbonato. Se invece vogliamo anche profumare, basterà inserire il caffè in un vecchio collant, aggiungendo un paio di gocce di olio essenziale. Questo procedimento aiuterà anche a tenere lontano umidità e muffa.

Se la quantità di sporco è eccessiva, possiamo utilizzare il sapone di Marsiglia, sia per l’esterno sia all’interno della valigia. Sciogliere in una bacinella, qualche scaglia di sapone nell’acqua, con un panno passare la miscela su tutta la superficie. Lasciare agire per 20 minuti, poi risciacquare con il panno umido. Prima di richiudere, fare asciugare per il tempo necessario, poi potremo conservare ogni cosa.

L’ultimo dei 4 rimedi naturali per eliminare la puzza dalla valigia e conservarla in perfette condizioni è utilizzare il pane e l’aceto. Prendere un pezzo di mollica di pane e immergerlo completamente nell’aceto bianco. Inserire il pane imbevuto in un sacchettino forato e lasciarlo all’interno della valigia per 1 o 2 giorni, poi rimuoverlo. Quest’azione semplice eliminerà totalmente i cattivi odori.

Conserviamo le valigie in luoghi adatti e, se è il caso, teniamo all’interno sacchettini profumati, realizzati con cotone con sale, bicarbonato e gocce di olio essenziale.