Fare regolarmente attività fisica è di grande importanza. Per mantenerci in salute e restare in forma dobbiamo seguire una sana alimentazione e fare attività fisica in maniera costante.

Correre o andare in palestra in estate è però più faticoso del solito. Questa però non deve essere la scusa per adagiarsi e non fare nulla. L’estate ci viene incontro con le attività che possiamo fare in acqua e quindi non ci sono scuse!

Per chi ama i corsi abbiamo visto quante calorie si consumano con una energica e divertentissima lezione di acquagym. Chi invece preferisce fare una vasca dopo l’altra e vuole ottimizzare gli sforzi può essere utile “Quanto e in che stile dobbiamo nuotare per bruciare più calorie”.

Chi nuota deve stare però ben attento. Qualsiasi pratica sportiva, se non eseguita in maniera corretta, può portare a qualche incidente o infortunio.

Attenzione chi nuota deve evitare questi 4 errori altamente nocivi

Saltare il riscaldamento

Prima di qualsiasi attività sportiva è importantissimo riscaldarsi per attivare l’apparato cardiovascolare. Chi fa acquagym può iniziare con una camminata alternata a saltelli con ginocchia alte nell’acqua bassa. Chi nuota può fare qualche vasca utilizzando la tavola iniziando a un ritmo moderato e poi aumentando gradualmente la velocità.

Alzare eccessivamente la testa fuori dall’acqua per guardare avanti

Può essere un gesto istintivo, ma è un errore piuttosto grave. Così facendo si inarca la curva della colonna vertebrale e si va a irrigidire la muscolatura del collo. Per risolvere il difetto basta concentrarsi e cercare di osservare il fondo.

Trattenere il respiro

Non si nuota con la testa fuori. Prima ancora di imparare a stare a galla o perfezionare gli stili è fondamentale imparare a respirare bene. La tecnica va imparata fuori vasca. Prendere un bel respiro profondo a bocca aperta e poi buttare fuori tutta l’aria dal naso in maniera molto lenta. Mantenere un ritmo lento e costante

Nuotare sempre alla stessa velocità e intensità non porta grandi risultati sia per il potenziamento muscolare che per il “fiato”. Meglio inserire alcune variazioni quali aumento della velocità delle bracciate e cambi di ritmo e andamento.

Chi è alle prime armi può chiedere l’assistenza e l’aiuto di un istruttore per imparare tutto alla perfezione!