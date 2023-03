Fisico mozzafiato e pelle con poche rughe, segui i segreti di Luisa Ranieri per mantenersi in forma

I segreti di Luisa Ranieri per mantenersi in forma-proiezionidiborsa.it

Manca poco alla prova costume, scopriamo come fa come la straordinaria Luisa Ranieri ad avere pelle liscia e un fisico invidiabile, tonico e asciutto. Ecco quali sono i suoi segreti di bellezza e le abitudini per avere un corpo da sogno.

La bellissima Luisa Ranieri è tra le attrici italiane più talentuose a affascinanti del panorama cinematografico. Classe 1973, nasce a Napoli e decide da giovanissima di frequentare un corso di teatro, e dedicarsi a questa grande passione, abbandonando gli studi di Giurisprudenza. Nel 2001 recita come protagonista nel noto film di Pieraccioni “Il principe e il pirata” e la sua carriera si sussegue di successi, anche in tv. È del Sagittario e, secondo gli Astri, quindi sarebbe un’eterna ottimista, in cerca di avventure nuove, amante dei viaggi, generosa, leale e affidabile, determinata nell’ambito lavorativo. Ma non è solo il carattere a catturare l’attenzione e rubare la scena, è una donna sensuale, elegante, con unfisico invidiabile. Le forme giunoniche e naturali di questa attrice meravigliosa sono il frutto di uno stile di vita preciso.

Fisico mozzafiato e pelle con poche rughe, mantenersi in forma a 50 anni

L’affascinante attrice ha un corpo che ogni donna desidera, ben proporzionato, statuario e tonico frutto di una sana alimentazione e attività fisica. Per tenersi in forma non pratica uno sport preciso, anzi le piace cambiare di anno in anno, per non annoiarsi mai. Le piace praticare yoga, pilates e gyrotonic, una disciplina particolare che si svolge con più macchinari e serve per migliorare anche la postura e mobilità, oltre che tonificare i muscoli. Ama fare lunghepasseggiare, correre, camminare, anche insieme al marito, l’attore Zingaretti.

La sua meravigliosa silhouette è il risultato di una dieta salutare, consigliata dalla nutrizionista. Afferma, però, di non essere troppo rigida ma di bilanciare bene tra loro gli ingredienti dei pasti e di prediligere frutta e verdura di stagione fresca. Nonostante segua un regime alimentare equilibrato e sano, l’attrice non rifiuta un goloso piatto di frittura o pasta con il pesce. Quando vuole togliersi qualche sfizio evita di mangiare il pane e integra il pasto con una fresca insalata verde o di cetrioli. Uno dei segreti è non essere troppo maniacali, ma dosare la quantità degli alimenti, assicurandosi che contengano i macroelementi necessari.

Skin care e massaggi

Per mantenere un fisico mozzafiato e pelle con poche rughe, ci vorrebbero dei piccoli ma importanti gesti quotidiani. L’attrice tiene lontano lo stress della vita quotidiana con i massaggi, importanti per drenare i liquidi, tonificare protegge sempre dai raggi solari con creme, e non rinuncia ad una corretta skin care quotidiana. La mattina e la sera dedica il tempo necessario per detergere, pulire ed idratare il viso, applicando i prodotti adatti.

Lettura consigliata

Il taglio di capelli migliore per l’estate 2023? Lo svela Michelle Hunziker! Ecco come ringiovanire subito!