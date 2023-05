Anche le unghie fanno tendenza: ecco la forma e i colori scelti da Giulia Salemi

Da tempo ormai la cura delle unghie completa ogni look. Una mano curata è sempre bella da vedere. Negli anni si sono susseguite varie tendenze, unghie di tutti i colori e di ogni forma. A ispirarci oggi ci sono le influencer, che non trascurano nessun dettaglio sui loro profili social. Tra queste, una delle più amate è di certo Giulia Salemi, oggi anche conduttrice tv. Sembra strano, ma il look preferito da Giulia è proprio questo. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Ogni anno e ogni stagione porta con sé nuovi modi di interpretare la moda. Anche le unghie fanno tendenza, ad insegnarcelo sono proprio le influencer. Una mano curata è sempre bella da ammirare. Infatti anche attraverso le mani, possiamo mostrare il nostro stile. Possiamo completare il nostro look. Una volta bastava mettere un po’ di smalto rosso, oggi la scelta è ampia. Vediamo le alternative.

Ecco la moda primavera-estate 2023

Tantissime le mode che si sono susseguite negli anni. Dalle più semplici alle più stravaganti, fino ad oggi. Per questa nuova stagione primavera-estate c’è ampia scelta. Innanzitutto spazio al colore. Dunque diciamo sì ai colori pastello, in particolare al rosa chiaro. Ma anche colori più accesi, come viola e verde fluo. Nonostante questo, il french manicure non va archiviato, anzi rivisitato. Oltre alla classica unghia con base naturale e lunetta bianca, oggi il french si adegua ai tempi. Infatti può essere realizzato anche con altri colori.

Quindi largo al french manicure colorato. La moda 2023 ripropone le tinte perlate, con unghie colorate di avorio e bianco. A cambiare è anche la forma. Solo qualche anno fa, la moda pretendeva unghie squadrate e non molto lunghe, oggi cambia tutto. La forma è diventata sempre più tonda, oggi il modello a cui si ispirano le donne, soprattutto giovanissime, sono le unghie da gatta. Quindi rotonde e lunghissime. Ma vediamo insieme come le preferisce Giulia Salemi.

Anche le unghie fanno tendenza: ecco la forma e i colori scelti da Giulia Salemi

Giulia Salemi è tra le influencer più amate, oltre che conduttrice televisiva. Più di un milione di followers seguono il profilo Instagram della Salemi. Qui Giulia sfoggia i suoi outfit griffati, ma non solo. Dalle foto si percepisce la cura del dettaglio, dalle scarpe, agli accessori e il makeup.

Ma non solo, anche le unghie. Non sono infatti passate inosservate nelle foto e nei video postati da Giulia. La Salemi ha scelto l’effetto Baby Boomer. Questa sfumatura può essere realizzata su qualsiasi forma, ma in questo caso l’influencer ha preferito unghie lunghissime. Dalla forma rotonda e lunghe, la Salemi sceglie la forma da gatta. Ma in cosa consiste il Baby Boomer? Simile ma non uguale al french manicure, questo effetto è sfumato. La sfumatura si ottiene attraverso la sovrapposizione di due colori. Nel caso di Giulia Salemi, lei ha scelto il bianco e il rosa, in una gradazione chiara.