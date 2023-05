Libretto Ordinario contro Libretto Smart: ecco i segreti dei due prodotti e qual è il più conveniente su cui puntare

Libretto Ordinario e Libretto Smart sono due prodotti di risparmio postale offerti da Poste Italiane. Scopriamo quali sono le differenze, i vantaggi e gli svantaggi di ognuno e come fare la scelta migliore.

Il libretto postale è uno strumento di risparmio sicuro e affidabile, offerto dalle Poste Italiane. Esistono diversi tipi di libretti ed il problema per un risparmiatore è capire quale è il più adatto alle sue esigenze. Ma soprattutto capire se un libretto postale è la soluzione per lui più adatta. Scopriamo, quindi come fare a capirlo.

Libretto Ordinario: perché puntare su questo

Il Libretto Ordinario è il prodotto di risparmio postale più tradizionale e conosciuto. Si tratta di un deposito nominativo, garantito dallo Stato italiano, che non prevede costi di apertura, gestione o chiusura. Il libretto ordinario offre un tasso di interesse annuo lordo nominale dello 0,001% e consente di effettuare versamenti e prelievi in contanti o con assegno presso gli uffici postali o tramite la Carta Libretto. Inoltre, è possibile ricevere l’accredito della pensione o dei bonifici, se associato a un conto corrente bancario presso Poste Italiane. Prevede una imposta di bollo annua di 34,2 euro e una tassazione del 26%.

Il Libretto Ordinario può essere aperto in forma cartacea o dematerializzata, cioè senza supporto fisico. In quest’ultimo caso, è possibile consultare i movimenti e i buoni fruttiferi postali online, accedendo all’area personale sul sito di Poste Italiane. Questo strumento si rivolge a chi cerca una soluzione semplice e sicura per conservare i propri risparmi, senza rinunciare alla possibilità di disporre delle somme in qualsiasi momento.

Cos’è e a chi si rivolge

Il Libretto Smart è la versione digitale e innovativa del libretto ordinario. Si tratta di un deposito nominativo, garantito dallo Stato italiano, che non prevede costi di apertura, gestione o chiusura. Il Libretto Smart offre un tasso di interesse annuo lordo dello 0,001%, ma può essere incrementato aderendo all’offerta Supersmart, che prevede un tasso più elevato.

Il Libretto Smart consente di gestire i risparmi online, sia sul sito di Poste Italiane che con l’App BancoPosta. Inoltre, è possibile acquistare Buoni fruttiferi postali dematerializzati e usufruire della Carta Libretto per versamenti e prelievi presso gli sportelli ATM Postamat. Il Libretto Smart può essere aperto online, sul sito di Poste Italiane o con l’App BancoPosta, oppure in ufficio postale. Questo prodotto finanziario si rivolge a chi cerca una soluzione flessibile e moderna per far fruttare i propri risparmi, sfruttando i servizi digitali e le offerte dedicate.

Libretto Ordinario contro Libretto Smart: ecco quale scegliere

Nel confronto tra Libretto Ordinario contro Libretto Smart non esce un vincitore assoluto. La scelta tra i due dipende dalle proprie esigenze e preferenze. Entrambi i prodotti offrono sicurezza, semplicità e liquidità, ma presentano anche alcune differenze. Il libretto ordinario è più tradizionale ed adatto a chi vuole avere un rapporto diretto con gli uffici postali e non ha particolari esigenze di rendimento.

Il Libretto Smart è più adatto a chi vuole sfruttare i canali online e mobile per gestire i propri risparmi. Inoltre grazie alle offerte Supersmart si può ottenere un tasso di interesse più alto. In ogni caso, è possibile convertire il proprio Libretto Ordinario in Smart in qualsiasi momento, oppure avere entrambi i prodotti contemporaneamente.