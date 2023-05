Fisico al top anche dopo i 60 anni: ecco i segreti di Sharon Stone per prepararsi all’estate

Fisico al top anche dopo i 60 anni per Sharon Stone-foto da Instagram

L’estate è quasi arrivata e tu non sei pronta per la prova costume? Questa situazione è molto comune soprattutto dopo gli “anta”. Infatti, con il metabolismo che rallenta e la poca voglia di allenarsi, si fa fatica a perdere peso. Ma come fanno le celebrità a rimanere sempre in forma?

Ti sveliamo il segreto della bellissima Sharon Stone

La prova costume? Un vero incubo per molte donne. Cellulite, maniglie dell’amore e anche la pancetta sono gli inestetismi che più preoccupano e che spesso non ci permettono di vivere al meglio le ore al mare.

Ma non farti prendere dal panico e non ricorrere a quelle soluzioni estreme come diete fai da te troppo restrittive oppure un’attività fisica davvero strong.

Non dobbiamo necessariamente assomigliare ai modelli che ogni giorno le riviste e il web ci propongono. Ma è importante accettare anche i nostri difetti e non avere né paura né imbarazzo di mostrarli agli altri.

Mantenersi in forma ma soprattutto in salute

Naturalmente il nostro corpo necessita di attenzioni a prescindere dalla prova costume. Un’alimentazione sana potrebbe aiutare a rafforzare le difese del nostro organismo. Una corretta attività fisica agirebbe sul cuore e sul colesterolo.

Insomma, avere uno stile di vita sano non incide solo sul fisico ma anche sulla nostra salute.

Spesso ci chiediamo come le dive, ad esempio Cindy Crawford, riescano a mantenersi sempre in gran forma anche se non hanno più 20 anni. È il caso della bellissima Sharon Stone che, all’età di 65 anni, mostra un fisico davvero invidiabile.

Sono passati più di 30 anni dall’uscita del film “Basic Instinct” che ha consacrato la Stone come una delle donne più sexy al Mondo. Ma dando un’occhiata alle foto del suo profilo social, sembra che per l’attrice il tempo non sia mai passato.

Qual è il suo segreto?

Fisico al top anche dopo i 60 anni: qualche consiglio

Sharon Stone ha dichiarato più volte di fare attenzione all’alimentazione evitando i cibi troppo elaborati e l’alcol. Predilige prodotti a basso indice glicemico e cerca di scansare glutine, zuccheri e caffè.

Un’alimentazione che giova non solo al corpo ma anche alla sua pelle.

Passiamo all’attività fisica. Sappiamo che l’attrice nel 2001 ha subito un’emorragia cerebrale. Questo grave episodio l’ha spinta a ricercare il benessere sia fisico che mentale.

La Stone non rinuncia mai alle sue ore di sonno e a degli esercizi di meditazione. Queste piccole attenzioni l’aiutano ad affrontare con più forza i problemi della vita.

Come si allena

Come fa Sharon Stone ad avere un fisico al top anche dopo i 60 anni? L’attrice frequenta regolarmente la palestra ma si occupa del suo corpo anche a casa, utilizzando dei braccialetti con dei pesi per allenarsi persino quando è al computer.

Ma di cosa si tratta? Parliamo di piccoli attrezzi che si agganciano ai polsi e hanno la capacità di rassodare le e potenziare la muscolatura delle braccia. Ma possono anche essere posizionati alle caviglie e agire sulle gambe e sui glutei.

Sono degli attrezzi facili da reperire sia nei negozi di sport che on line. Comodi, pratici e utili per aumentare la resistenza degli arti inferiori e superiori.

Naturalmente prima di iniziare qualunque attività fisica è necessario chiedere sempre consiglio al proprio medico di fiducia.