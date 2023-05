Da diverse settimane Wall Street e gli altri mercati azionari internazionali continuano a combattere con resistenze di prezzo che hanno rappresentato massimi rivelanti durante lo scorso anno. A marzo su quei prezzi si è assistito a un ritracciamento di diversi punti percentuali. Cosa attendere, e quali sono le probabilità? Dove andrà Wall Street da ora in poi?

Supporti e resistenze

Negli ultimi giorni in seguito alla debolezza innescata dalla paura dello Shutdown, i listini azionari americani si sono appoggiati a supporti rilevanti. In quel momento un nostro indicatore che è formato dalle medie 200/400/600 settato sui time frame orari e settimanali, hanno mostrato una divergenza positiva.

Questo avviene in un momento ciclico che vede i prezzi salire, e in un anno dove le probabilità che si verifichi il sell in may, sono abbastanza basse.

C’è comunque da notare che il Dow Jones continua ad andare in controtendenza rispetto al Nasdaq e allo S&P 500. Quindi, attendiamo entro la prima settimana di giugno una chiarezza di intenti, e che tutti e tre i listini analizzati possano prendere una strada univoca.

Quindi, per quanto riguarda il medio termine (i prossimi 3/4 mesi) la nostra attenzione sarà posta su chiusure mensili superiori a:

Dow Jones

31.429

Nasdaq C.

10.982

S&P500

3.808.

Questi livelli saranno spartiacque fra continuazione del rialzo e inizio di una forte correzione.

Torniamo al breve termine.

Dove andrà Wall Street da ora in poi?

Ieri i mercati americani sono rimasti chiusi per festività.

La giornata di contrattazione di venerdì 26 maggio si è chiusa in rialzo e ai seguenti livelli:

Dow Jones

33.093,34

Nasdaq C.

12.975,69

S&P500

4.205,45.

Le nostre attese sono per un rialzo fino al 4 agosto, vedremo poi cosa accadrà.

Il rialzo dovrebbe continuare nei prossimi 3/4 giorni se in chiusura di seduta giornaliera non verranno perforati al ribasso:

Dow Jones

32.586

Nasdaq C.

12.415

S&P500

4.109.

