Glutei di marmo e gambe magrissime anche dopo i 50 anni: scegli gli esercizi casalinghi di Cindy Crawford

Per prepararti alla prova costume devi necessariamente fare attività fisica. Ma se non hai tempo di andare in palestra, allora esegui questi 2 esercizi facili e veloci proposti da Cindy Crawford. In pochi minuti e direttamente in casa, otterrai dei risultati eccezionali.

Perdere peso e rimettersi in forma non è sempre facile. A 20 anni basta ridurre le porzioni di cibo ed evitare, per qualche giorno, gli eccessi. Dopo i 40 o i 50 anni, purtroppo, le cose si complicano.

L’età che avanza e il sopraggiungere della menopausa rallenterebbero il metabolismo. Di conseguenza perdere i chili di troppo, potrebbe diventare una vera e propria impresa. Inoltre, con il passar del tempo, la nostra pelle tenderebbe a perdere la sua naturale elasticità.

Alimentazione e attività fisica: un’accoppiata vincente

Il modo migliore per rimanere in forma è quello di prendersi cura di sé stessi ed avere una vita molto attiva.

L’attività fisica è fondamentale. Anche una semplice passeggiata potrebbe aiutarci ad eliminare quei chiletti di troppo.

Occhio all’alimentazione. Quando si è giovani le calorie si bruciano velocemente. Dopo gli “anta” gli eccessi potrebbero costarci caro.

Prediligiamo dei prodotti ricchi di minerali che forniscono energia. Ma anche alimenti che contengono Omega 3, vitamina D e vitamina B12.

Seguendo queste piccole accortezze, anche dopo gli anta, potrai sfoggiare un fisico davvero invidiabile.

Glutei di marmo e gambe magrissime con gli esercizi preferiti da Cindy Crawford

Sono tante le donne che anche dopo i 50 anni mostrano una forma perfetta. Pensiamo alla bellissima Federica Panicucci, ma anche alla supermodella Cindy Crawford.

Classe 1966, la top model è ancora oggi una delle donne più belle al Mondo; un’icona di stile ed eleganza.

Ma qual è il suo segreto?

La Crawford, da sempre, si prede cura del suo fisico. Inizia la giornata bevendo un frullato proteico e a pranzo mangia un’insalata con il pollo. Per la cena si concede un piatto di pasta o del sushi.

Come allenare la parte bassa del corpo

Oltre ad una sana alimentazione non può mancare un allenamento quotidiano total body.

In particolare, la Crawford, allena la parte bassa del corpo eseguendo 2 esercizi in particolare.

Il primo è lo squat. Questo esercizio migliora la muscolatura e allena glutei e gambe.

Come si esegue?

Posiziona i piedi in linea con le spalle. Porta in avanti le braccia con le mani rivolte verso il pavimento. Fletti le ginocchia come se volessi sederti e porta le cosce parallele al pavimento.

Rialzati e ripeti l’esercizio. Un consiglio: non inarcare la schiena.

Il secondo esercizio prende il nome di lunges. Sono degli affondi perfetti per ottenere glutei di marmo e gambe magrissime.

Per eseguirli correttamente fai passo in avanti con una delle due gambe e abbassa il corpo. La

coscia deve essere parallela al pavimento. L’altra si piega fino a sfiorarlo. Spingi sul tallone per Keyword

rialzarti e cambia gamba. Ecco due esercizi facili e veloci da fare anche in casa.