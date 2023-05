Fisico a pera e non sai che mettere? Con questi abiti valorizzerai seno e fianchi, nascondendo cosce e sedere

Ecco i 3 modelli di abito perfetti per chi ha un fisico con spalle e torace piccoli, vita stretta, ma più abbondante su sedere e cosce.

Finalmente abbiamo tirato fuori dal nostro armadio vestiti più leggeri! Il weekend appena trascorso è stato, su molte parti d’Italia, un bellissimo assaggio d’estate, arrivato anche troppo repentinamente. Si è passati velocemente da giornate fresche a calde e afose, in un battibaleno. Ed ecco che ciò ci ha fatto sentire già un po’ in vacanza, con l’estate sempre più vicina.

Questa stagione è così bella che non si può perdere troppo tempo a farsi paranoie sul proprio fisico. Tutti i fisici sono belli, basta conoscere i trucchetti per valorizzarli. Oggi, ad esempio, ci concentreremo su uno dei fisici più diffusi di tutti, ovvero quello cosiddetto “a pera”. Esistono, infatti, almeno 5 tipologie di fisico femminile e basta capire la propria per scegliere gli abiti più adatti.

Le 5 tipologie più diffuse

Il fisico a mela, ad esempio, è quello caratterizzato da un addome generoso e gambe lunge e sottili. Esiste, poi, il fisico a clessidra, contraddistinto da seno abbondante, punto vita definito e sedere e cosce abbastanza massicci. Passiamo, poi, al fisico a rettangolo, ovvero quello con spalle, vita e fianchi della stessa larghezza, o a quello a “triangolo rovesciato”, in cui si notano un torace medio o largo, la vita che si restringe e le gambe sottili.

Infine arriviamo alla tipologia di fisico di cui parleremo oggi, ovvero quella a “pera”. In questo caso, il seno è piccolo, la vita è sottile, mentre il sedere e i fianchi sporgono verso l’esterno. Ecco quali vestiti scegliere per valorizzare proprio questo tipo di fisico.

Hai il fisico a pera e non sai che mettere? Scopri subito quali modelli di abito corto e lungo non possono mancare nel tuo guardaroba

Per chi non vuole perdersi in chiacchiere, ma preferisce puntare sul sicuro, non ci sono dubbi. La scelta dovrebbe essere un bellissimo vestito con gonna a campana. Come già anticipato da Paola Turani, infatti, il capo più desiderato della stagione è proprio la gonna, da scegliere della forma giusta per il proprio fisico.

L’abito con gonna a campana, infatti, è perfetto, per almeno due motivi. Il suo taglio stretto metterà in risalto il punto vita sottile, mentre la gonna svasata non aderirà sul sedere. Per essere ancora più perfetto, questo abito dovrebbe avere un bello scollo a V sul seno, in modo da enfatizzare questa parte, tendenzialmente vuota.

Via libera alla fantasia

Il secondo vestito perfetto per chi ha il fisico a pera è quello asimmetrico. Cosa vuol dire? Gonna corta davanti e con una coda lunga, oppure gonna con punte di diversa lunghezza. Insomma, via libera alla fantasia: giocare con le diverse lunghezze, infatti, ci permetterà di creare movimento, senza enfatizzare cosce e sedere.

Un’altra gonna da avere per forza nell’armadio

Hai per caso il fisico a pera e non sai che mettere, e cerchi di valorizzarlo? Allora non potrai perderti la gonna a portafoglio. Si tratta di una gonna lunga, la preferita di Alessandra Mastronardi, ma con una particolarità. La gonna a portafoglio, infatti, è tagliata sul davanti, con i due lembi di tessuto che si sovrappongono l’uno sull’altro. Anche in questo caso creeremo movimento, in un gioco di forme e onde che ci valorizzerà.