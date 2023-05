Settimana scorsa sui mercati si sono affollati diversi appuntamenti importanti, dai meeting delle Banche centrali al report sull’occupazione americane. Tutto questo mentre da sfondo fanno le pubblicazioni in corso delle trimestrali americane. Quali conclusioni possiamo trarre? Tutto sembra in linea con le nostre previsioni sullo stato dell’economia, e questa sembra dirigersi vero un atterraggio morbido. Cosa dire invece sul versante dei prezzi? Parte il rialzo atteso, oppure siamo all’inizio del sell in may and go away? Momento cruciale per i mercati azionari. Andiamo a vedere cosa succede e cosa attendere da ora in poi.

La statistica a favore

Per quest’anno il minimo dovrebbe essere già alle spalle, ora il rialzo fra alti e bassi dovrebbe continuare fino alla fine di novembre, primi giorni del mese di dicembre.

Rimarchiamo che lo studio delle serie storiche proietta dal primo trimestre di quest’anno un bull market fino a buona parte del 2027. C’è qualcosa che manca per formare l’intero puzzle, e riguarda il breve termine. La tendenza infatti in ottica multigiornaliera è indecisa, anche se nei giorni scorsi dal punto di vista grafico sono stati centrati dei supporti-obiettivo di prezzo, e in quel momento si sono formate delle divergenze positive. Per lasciare definitivamente alle spalle il recente ritracciamento si attende una conferma dall’accelerazione dei prezzi proprio entro questo mercoledì.

Andiamo a monitorare i livelli di prezzo.

Alle ore 16:17 della giornata di contrattazione dell’8 maggio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

16.015

Eurostoxx Future

4.324

Ftse Mib Future

27.165

S&P500

4.130,20.

Momento cruciale per i mercati azionari sospesi fra sell off e Toro: cosa monitorare nei prossimi 2/3 giorni?

Ecco cosa manterrà i prezzi in tendenza positiva fino a domani.

Chiusure giornaliere superiori a:

Dax Future

15.628

Eurostoxx Future

4.229

Ftse Mib Future

26.295

S&P500

4.049.

Se la nostra view si rivelerà corretta, oggi dovrebbe essere stato segnato il minimo settimanale (anche se è possibile domani nei pressi dell’apertura un minimo leggermente inferiore a quello odierno), e questo dovrebbe lasciare spazio a un rialzo fino a venerdì.

