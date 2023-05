Le 3 camicie più cercate per sostituire quella bianca elegante direttamente dai look di Chiara Ferragni

Sei stanca di indossare sempre la solita camicia bianca? Svolta il look con questi modelli che stanno facendo il giro del web.

Sono diversi i modi che le donne hanno per mostrare la propria femminilità, dal make up agli accessori, passando per l’abbigliamento. Niente è più femminile di un paio di tacchi, di una pochette raffinata o di gioielli con perle e diamanti. Ma il tacco 12 non è il solo stratagemma per apparire più eleganti, a volte basta un semplice capo d’abbigliamento o i giusti abbinamenti. Da questo punto di vista, in effetti, c’è un indumento che quasi sicuramente tutte noi abbiamo nell’armadio e non esitiamo a indossare.

Si tratta della mitica camicia bianca: un porto sicuro quando si tratta di comporre il look da ufficio o quando ne vuoi costruire uno casual. Del resto, riesce a rendere più raffinato l’abbinamento con un paio di jeans e allo stesso tempo è il pezzo forte dei tailleur più impegnati. Pratica, versatile, comoda e assolutamente chic pur nella sua estrema semplicità, è un evergreen nel campo della moda. Certo è, però, che con la bella stagione si può anche variare un po’ dalla solita monocromia neutra e rivolgere l’attenzione ad altri modelli. Ecco quindi le 3 camicie più cercate per sostituire quella bianca elegante e fare comunque un figurone.

L’influencer di fiducia

A suggerire i nuovi modelli da cui prendere ispirazione in previsione dell’estate è l’influencer più famosa d’Italia: Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale più acclamata dal web ha recentemente indossato una carrellata di nuovi look, tutti impeccabili e strepitosi.

Il comune denominatore degli outfit che compaiono nei post della Ferragni è proprio la camicia, ma appunto non nella classica versione bianca. Visto l’avvicinarsi dell’estate, calda e colorata, il modo migliore per accendere gli outfit è la camicia fantasia.

Le 3 camicie più cercate per sostituire quella bianca elegante: a righe, tennis o flower

Il primo modello da non lasciarsi scappare è l’iconica camicia a righe, ma non con il classico binomio bianco e azzurro. Chiara sa bene che il verde è il colore protagonista di stagione: così ha scelto una camicia a righe che giocano proprio con questa tonalità. Nello specifico, la Ferragni ha puntato su un modello in seta e cotone quasi oversize, tanto che può essere usato anche come abito. Un’ottima idea per rimanere al fresco e nascondere fianchi e pancetta con un indumento maxi.

E se sei una fan dei maxi dress floreali, non puoi non provare questo tipo di stampa anche su una camicia. La floral shirt è perfetta per le calde estati in città, ma può essere tranquillamente usata anche come copricostume con un paio di infradito chunky. È proprio così che Chiara ha deciso di abbinarla durante la sua recente vacanza a Dubai formato famiglia.

Infine, l’ultimo modello di camicia proposto dall’influencer cremonese è quello crop top elegante, valida alternativa alla canottiera. In questo caso, l’abbinamento ideale è con un paio di jeans chiari e un paio di sneakers bianche con suola platform.