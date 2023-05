Anche questa nuova stagione porta con sé nuove mode. La gonna lunga è la novità di questa estate. Elegante ma anche sportivo, con la gonna lunga possiamo esprimere il nostro stile facilmente. Anche le donne dello spettacolo amano questo capo di abbigliamento. Tra queste l’attrice Alessandra Mastronardi, che propone un look originale. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

La stagione calda porta con sé nuove mode e colori. La gonna lunga è la novità di questa estate. Un capo di abbigliamento versatile, adatto a donne di ogni età. Femminile ed elegante, la gonna lunga può diventare anche sportiva. La giovane attrice Alessandra Mastronardi già da tempo ha adottato questo indumento.

Facilmente abbinabile, ecco qualche suggerimento

Una gonna lunga può regalare uno stile chic ma anche casual, dipende dagli accostamenti. E’ possibile avere un look elegante e raffinato. Basterà indossare una la gonna a tinta unita abbinata ad una camicia bianca. A definire l’outfit una giacca che riprende le sfumature della gonna e una dècolletè bianca. Inutile dire che gli accessori sono fondamentali, in questo caso potremmo osare un orecchino grande. Se optiamo per uno stile più casual, possiamo scegliere di indossare una gonna lunga a fantasia. In questo periodo l’ideale sarebbe scegliere colori caldi, con una camicetta arancione. Un cinturone di cuoio e un chiodo di pelle sempre dello stesso colore.

Per completare l’outfit è possibile abbinare stivali alti, magari beige scuro. Abbiamo visto due look giornalieri, se vogliamo un completo per la sera , ecco come fare. Una gonna lunga nera abbinata ad una camicia di raso rosa chiaro è perfetto. Per concludere un tacco 12 nero e possibilmente gioielli luccicanti. Possiamo osare ancora tanti accostamenti, tutto dipenderà da occasioni e gusti personali. Anche Alessandra Mastronardi sceglie di indossare questo capo di abbigliamento, vediamo come.

La gonna lunga è la novità di questa estate: scopri gli abbinamenti di Alessandra Mastronardi

Elegante e raffinatissima, la giovane attrice Alessandra Mastronardi da sempre adotta uno stile romantico. A dimostrazione di ciò la scelta di sfoggiare spesso e volentieri vestiti lunghi. Nelle occasioni speciali o nella quotidianità, sceglie di essere elegante. Da instagram si evince la passione per i pantaloni palazzo e delle gonne lunghe. Come abbiamo detto quest’ultima è la rivelazione di questa estate. Non per Alessandra che la indossa da sempre. In una foto del suo profilo si mostra con una gonna lunga, gialla in raso. In abbinamento alla gonna una camicetta chiara a fantasia. Ed ancora in una foto meno recente l’attrice indossa una gonna lunga a fantasia. Colorata di bianco, rosso e blu, è abbinata ad una canotta bianca semplice. Giovanissima, Alessandra porta avanti con sobrietà uno stile tutto suo. Resta da dire che a contraddistinguere questa attrice è di certo la sua classe e con questa è impossibile sbagliare.