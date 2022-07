Sono tanti gli elementi da tenere in considerazione se si pensa alla salute dei propri capelli. Quando notiamo di averli deboli e sfibrati dovremmo porci delle domande, perché probabilmente il problema comincia con l’alimentazione. Gli stessi cibi che ci garantiscono apporti calorici equilibrati sarebbero in grado di proteggere la nostra capigliatura come una prima difesa.

Si tratterebbe della frutta secca, delle verdure scure, di salmone, uova e yogurt bianco. È la presenza degli omega 3 e della vitamina B12 a fare la differenza. Inserendo questi cibi nella nostra dieta a colazione, pranzo e cena, dopo alcune settimane l’aspetto dei capelli sarà subito diverso. Più forti e lucenti, con i follicoli ben ossigenati e una struttura solida, stenteremo a riconoscerli.

La debolezza dei capelli potrebbe derivare da motivazioni differenti. Oltre alla cattiva alimentazione, sono stress e disturbi ormonali a incidere. Eppure, anche i capelli più sottili possono rafforzarsi con alcuni rimedi da tenere in considerazione.

Per ridare struttura al capello, quello che prevede un composto fatto di uova e shampoo sarebbe utile per ristabilire l’equilibrio proteico ed è uno dei più utilizzati. È sicuramente un rimedio in grado di garantire il nutrimento richiesto, ma lo farebbero pure il sidro, il miele e l’aceto. Questa è la dimostrazione di come alcuni alimenti sono completi da tutti i punti di vista. Se mancano, se il nostro stile di vita è sbagliato, l’organismo soffre.

Pelle e unghie ci mandano dei segnali. Se al tatto sentiamo che i capelli stanno diventando ruvidi cambiamo il nostro stile di vita. Mangiare bene e fare impacchi naturali potrebbe portare benefici a diversi componenti del nostro organismo.

Anche i capelli più sottili potrebbero infoltirsi con questi integratori vitaminici

In inverno lo sport e in estate la spiaggia, il fare tanta attività fisica e il lavarci spesso possono portare la radice del capello a soffrire. Ci sono ottimi integratori naturali efficaci che possono far splendere la nostra capigliatura in pochissimo tempo.

Se abbiamo doppie punte, possiamo utilizzare l’olio di cocco per fare in modo che gli acidi grassi ridiano forza al capello. Possiamo fare uno scrub e lavarli prima dello shampoo. L’olio di semi di lino, per esempio, è utile se stiamo desiderando capelli più elastici e forti, l’acido contenuto è in grado di idratarli velocemente.

I prodotti naturali sarebbero quelli da preferire, ma se proprio vogliamo acquistare un integratore in negozio o erboristeria, scegliamo il collagene arricchito dai minerali. Si tratta di un integratore ottimo anche per pelle e unghie perché ricco di nutrienti. Per questa estate le alternative non mancano.

