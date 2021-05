Ci sono tantissimi tipi di piante grasse che possono essere coltivate sia in casa o in giardino. Ma ci sono fiori splendidi di una pianta grassa poco conosciuta da coltivare sul balcone o in giardino e far morire di invidia il vicino. Si tratta del cactus orchidea (Epiphyllum ackermannii), originario delle zone tropicali, precisamente del Centro e del Sud America. Questa pianta spettacolare dai fiori meravigliosi ha come habitat naturale la foresta, con un ambiente luminoso e caldo, ma protetto dai raggi solari.

Per la sua facilità nella coltivazione, il cactus orchidea è diventato una pianta d’appartamento. È una pianta pendente e i suoli steli contornati da fiori di un colore intenso, raggiungono la lunghezza di un metro. I fiori sono vistosi e hanno diverse tonalità: fucsia, bianchi e arancioni.

Inoltre, sono grandi e raggiungono un diametro di circa 18 centimetri ed emanano un profumo intenso. Tra le piante poco conosciute anche la pianta medusa è una fenomenale pianta grassa che cresce a testa in giù ideale per abbellire il bagno di casa con un tocco di originalità.

Come coltivare il cactus orchidea

Per coltivare il cactus orchidea bisogna utilizzare una miscela di torba con l’aggiunta di foglie e sabbia di fiume. È consigliato l’aggiunta di materia organica, inoltre, le orchidee richiedono un terreno ben aerato.

Per la concimazione, utilizzare durante il periodo di fioritura concime liquido per dieci giorni.

Il cactus ha bisogno di essere innaffiato con una frequenza di ogni due settimane nelle stagioni calde. Se la temperatura è molto alta si consiglia di vaporizzare la pianta con acqua demineralizzata.

Questa pianta non ha problemi alle alte temperature ma il terreno e l’ambiente devono essere sempre umidi. Invece, in inverno la temperatura non deve scendere sotto i 10 gradi. Tutto questo permetterà di avere fiori splendidi di una pianta grassa poco conosciuta da coltivare sul balcone o in giardino e far morire di invidia il vicino.

