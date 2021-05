Chi possiede più unità immobiliari intere o in comproprietà nello stesso stabile può tirare un sospiro di sollievo in merito al conteggio delle pertinenze. A molte persone era sorto più di un dubbio a causa del limite delle quattro unità in possesso nello stesso stabile. Infatti l’Agenzia delle Entrate ha chiarito ulteriormente che nel calcolo per ottenere il Superbonus del 110% le pertinenze in questo caso specifico non vengono considerate.

Quante richieste di Superbonus

Attualmente in Italia hanno avuto il via 13.549 interventi per un importo totale di 1,7 miliardi rispetto agli oltre 18 miliardi di euro disponibili. Purtroppo la procedura è farraginosa e ha compresso le potenzialità del Superbonus. I problemi più lampanti sono per i condomini che devono superare un vero e proprio percorso ad ostacoli per avviare l’intero iter. Questa situazione disastrosa scoraggia i condomini ad aderire a questo incentivo vantaggioso. Più semplice, invece, ottenere la documentazione necessaria per i proprietari di singole unità indipendenti o edifici unifamiliari. Infatti il 90% degli interventi fino ad ora finanziati riguardano proprio quest’ultimi. Purtroppo, i risultati del Superbonus del 110%, sono inferiori alle aspettative.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Il caso

Perciò è risolto ufficialmente il problema: quello riguardante un unico proprietario o di comproprietà tra più persone fisiche, di edifici composti da due a quattro unità con aggiunte le pertinenze che non potevano fruire del vantaggio fiscale.

Purtroppo la Legge spesso non è chiara e perciò le persone vivono nell’incertezza e prima di decidere definitivamente il da farsi, attendono i chiarimenti dagli organi preposti. Ora l’Agenzia delle Entrate ha espresso chiaramente il suo punto di vista sulla fruizione del Superbonus nel caso in cui i possessori di più unità immobiliari e pertinenze superino il fatidico numero di quattro.

La novità

Perciò chi ha più unità immobiliari e più pertinenze nello stesso stabile non deve assolutamente avere paura. Nel calcolo per ottenere il Superbonus del 110% le pertinenze in questo caso specifico non vengono considerate. Resta solo il limite delle quattro unità immobiliari ma le pertinenze non devono essere considerate autonomamente, anche se distintamente accatastate.