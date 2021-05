Viaggiare con i bambini non è mai cosa semplice. Prima di tutto come genitori, figuriamoci da nonni. Oltre, ovviamente all’impegno quotidiano che comporta seguirli, è necessario scegliere delle mete possibilmente vicine e adatte alle loro esigenze. E, può anche capitare, e parliamo per esperienza personale, di sbagliare completamente vacanza, magari anche sull’onda di qualche consiglio non proprio azzeccato. Ecco, allora per i nostri Lettori tre mete d’incanto per vivere una vacanza da sogno con i nostri bambini ma senza rinunciare alle splendide comodità e al relax.

Un viaggio fino in Friuli

Tre mete d’incanto per vivere una vacanza da sogno coi nostri bambini ma senza rinunciare alle splendide comodità e al relax nella bella Bibione. Qualche anno fa questa località che fa del turismo familiare la sua eccellenza, raggiunse addirittura il podio delle località più amate e frequentate d’Italia. Qui potremo infatti trovare spiagge attrezzate e molto larghe, animazione e baby park, attività sportive e intrattenimento. Sia in spiaggia che nelle strutture ricettive. Insomma, se mamma e papà, o i nonni, desiderano una vacanza rilassante, pur con la presenza di bambini, questo è uno dei posti in assoluto più consigliati. Anche tenendo conto di prezzi non troppo alti e ampia possibilità di sistemazione.

Gaeta sempre affascinante

Dopo il nord, ecco un consiglio per il centro Italia. Una meta che da anni è al vertice delle classifiche di gradimento del turismo familiare. Siamo nel Lazio, affacciati questa volta sul Tirreno, nella splendida Gaeta. Consigliamo in modo particolare la spiaggia di San Vito, con un mare davvero splendido e spiagge attrezzate per ricevere le famiglie. Troveremo tutti i comfort, ma anche spazi di tranquillità e relax per goderci una meritata vacanza al top.

Alba Adriatica meta perfetta

Chiudiamo il nostro tour virtuale, facendo un salto in Abruzzo e nello specifico ad Alba Adriatica. Altra meta particolarmente consigliata, addirittura dalle testate inglesi e dai tour operator. Lunghe piste ciclabili, meravigliose spiagge, spazi di intrattenimento sulla battigia e negli alberghi. La possibilità di fare meravigliose e rilassanti passeggiate in pineta e la chicca di “Bambinopoli”. Uno spazio giochi per bambini, con tanto verde a loro disposizione, ma anche delle comode panchine sulle quali attendere in compagnia di un libro.

