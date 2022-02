Statistiche alla mano i report di presenze turistiche negli ultimi 2 anni hanno visto la montagna in grande recupero. Sia per la possibilità di evitare il caos e quindi godere di un maggiore isolamento. Sia per avere più ore a disposizione senza dover indossare la mascherina. Trovarsi infatti da soli in quota, in mezzo alla natura, permette di respirare aria pura e liberarsi per qualche ora di questo famoso presidio di sicurezza. Tra le località di montagna che la nostra Italia ci propone, eccone una che gli sportivi ben conoscono, ma che il turismo di massa ancora ignora. Con le Dolomiti come magico sfondo scopriamo un luogo incantato.

Tra i più belli d’Italia

Mezzano di Primiero è uno splendido borgo rurale nell’omonima vallata in provincia di Trento. Siamo a un centinaio di km circa dal capoluogo di provincia. Inserito anche nella classifica dei Borghi più belli d’Italia, Mezzano è conosciuto ai più perché d’estate ospita squadre di Serie A che vengono qui in ritiro. Sono infatti molto belle anche le strutture ricettive per lo sport e il tempo libero. Ovviamente residenti e abitanti delle zone vicine conoscono e apprezzano tutte le località amene attorno a questa località solare d’estate e affascinante d’inverno. Leggendo i pareri dei turisti sul web, cosa sempre più importante, Mezzano viene riconosciuto anche come borgo montano romantico. E, in effetti, tutta l’atmosfera che lo circonda, riporta indietro nel tempo, avvolgendo il visitatore in un alone di romanticismo notevole.

Con le Dolomiti come magico sfondo, ecco un borgo tra i più belli d’Italia giudicato dai turisti uno dei più romantici in assoluto

Una delle tante meraviglie naturali della zona è sicuramente l’Anfiteatro delle Pale di San Martino. Raggiungibile da Mezzano con una passeggiata tra boschi e sentieri, gole e cascate. Una full immersion nella natura che riconcilia e rilassa mente e corpo, allontanando lo stress cittadino. Ma attenzione che per tutto l’inverno il circondario è particolarmente amato anche dagli sciatori. Assieme a Passo Rolle e San Martino di Castrozza, questo splendido scenario alpino regala agli appassionati oltre 60 km di piste da sci. Sia alpino ma anche di fondo. Quindi ecco un borgo magico che farà innamorare a prima vista il turista.

