I nostri Lettori che appartengono a questo segno zodiacale, si stanno ancora stropicciando gli occhi per la fortuna di essere i preferiti delle stelle. Per loro sarà un mese veramente positivo, tanto quanto la settimana in arrivo per questi altri tre segni. 2 li abbiamo anticipati nel titolo e saranno Pesci e Capricorno, mentre quello a sorpresa farà veramente la figura del fortunello di turno. Sarebbero infatti in arrivo tante soddisfazioni economiche per questo segno, che da un po’ di tempo sta vivendo un periodo davvero fortunato. Ma, senza perderci in tante chiacchiere, andiamo a vedere cosa attende questi tre segni nella prossima settimana.

Momento molto pratico e poco romantico per il Capricorno

Il Capricorno sta vivendo un momento davvero particolare della sua estate. Pensa davvero poco all’amore, rivolgendo pensieri e obiettivi ad altri campi. Nonostante questa fase di stand by, ci sarebbero Marte e Venere pronti a sostenere il Capricorno nelle sue scelte amorose. Soprattutto per coloro che vorrebbero dedicarsi all’inizio di una storia nuova, mentre le coppie affiatate vivono un momento di tranquillità. La situazione migliore sembrerebbe appartenere al Mondo professionale. Dopo qualche settimana di pausa e un paio di problemi di troppo, ma comunque ben risolti, ecco che potrebbe arrivare la novità. Attenzione che le rose potrebbero avere anche molte spine. Infatti, questa improvvisa buona notizia, andrebbe ponderata e analizzata in tutte le sue sfaccettature.

Tanto denaro in arrivo su questo segno grazie a Giove ma i 2 veri protagonisti della settimana saranno Pesci e Capricorno

Considerando che l’Ariete rimane sempre tra i segni fortunati anche della prossima settimana, attenzione al suo classico antagonista. Il Toro avrà la potente alleanza della coppia Giove-Venere, che favoriranno amicizie e amori, ma anche sviluppi nel lavoro. In questo caso, ci sarà da battagliare per dei contratti o delle prestazioni raggiunte qualche mese fa. E, finalmente, nonostante le difficoltà, sarebbe giunto il momento buono di raccogliere quanto seminato.

Venere contraria ma Marte amico

Tanto denaro in arrivo su questo segno grazie a Giove, mentre è davvero strana la situazione dei Pesci. Hanno una Venere avversa in amore e un Mercurio alleato nella fortuna e nel lavoro. Proprio qui sarebbero in arrivo delle grandi notizie, soprattutto nella seconda parte della settimana. Attenzione, invece a non cadere nelle provocazioni del partner, che, geloso proprio della situazione lavorativa, potrebbe tendere qualche trappola.

