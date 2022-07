Quanta acqua consuma una lavatrice da 5 e da 7 kg e 1 consiglio sulla lavastoviglie per risparmiare

Oggi le lavatrici sono pensate e realizzate per il risparmio idrico ed energetico.

Infatti, l’acqua è un bene prezioso da non sprecare, una condizione essenziale per la vita. Non è una risorsa inesauribile e serve per le nostre esigenze primarie come il bere, il lavarsi e il cucinare.

A causa dei cambiamenti climatici in tutto il Mondo, dei prolungati periodi di siccità, e dalla pioggia che cade sempre più raramente e in modo discontinuo, dobbiamo impegnarci tutti a non sprecarla e adottare determinati comportamenti.

Purtroppo, anche gli elettrodomestici sono tra le tante cause dello spreco d’acqua e tra questi in primo piano c’è la lavatrice.

A questo proposito, quanta acqua consuma una lavatrice da 5 kg e da 7 kg, e cosa fare per evitare gli sprechi e risparmiare soldi?

Oltre ad utilizzare la corrente elettrica, le lavatrici consumano un ingente carico d’acqua. Grazie a questo riusciamo ad avere il nostro bucato, perfettamente pulito e profumato.

Grazie alle nuove tecnologie, la quantità di acqua consumata a pieno carico da questo elettrodomestico è diminuita. Infatti si è passati dai 100/120 litri di acqua per ogni 5 Kg di lavaggio, ad appena 40/50 litri per la stessa quantità di panni.

Per cui, una lavatrice della portata di 7 kg, oggi consuma a pieno carico circa 30/40 litri per ogni lavaggio. Queste quantità però potrebbero essere diminuite se si osservano dei semplici consigli.

Essi sono:

a) utilizzare le dosi di detersivo indicate sulle confezioni, in modo da non sottoporre il bucato ad un ulteriore risciacquo;

b) non sovraccaricare la lavatrice, ma al tempo stesso non effettuare lavaggi con pochi panni;

c) evitare il prelavaggio mettendo i panni molto sporchi in ammollo;

d) non utilizzare gli igienizzanti, ma prodotti naturali come il bicarbonato e l’aceto.

Un consiglio per questo elettrodomestico

Anche per la lavastoviglie è buona norma rispettare alcune regole, per risparmiare centinaia di litri d’acqua all’anno.

Esse sono:

a) azionare sempre la lavastoviglie a pieno carico;

b) se le stoviglie non sono molto sporche scegliere programmi eco, o a bassa temperatura;

c) prima del lavaggio, pulire le stoviglie sporche con un fazzoletto di carta o una spugnetta umida;

d) posizionare nel modo corretto le stoviglie, prima del lavaggio.

