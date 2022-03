Marzo sta volgendo al termine e l’ultimo weekend del mese vede un cielo interessante e movimentato sotto molti punti di vista. Mentre alcuni fortunati segni zodiacali sono già proiettati con grande slancio al nuovo mese, per altri sono in arrivo ancora tante occasioni imperdibili. In particolare, vedremo 4 segni zodiacali come protagonisti indiscussi del weekend, sia in positivo, sia in negativo. Scopriremo infatti che Venere avverso può portare problemi non solo riguardo alla sfera sentimentale, ma anche per il denaro.

Giorni da ricordare

Questo weekend si prospetta ricco di sorprese ed opportunità per l’Ariete, che sta vivendo un momento di grande positività. Sul lavoro il clima è finalmente più disteso e questo permetterà agli Ariete di vivere con maggiore serenità le proprie giornate. In amore, il rapporto è in crescita e il partner non perde occasione per dimostrare con trasporto l’affetto e la voglia di stare insieme. Questo weekend potrebbe portare all’Ariete grandi novità e una proposta davvero allettante.

Per gli Scorpione invece sarà un fine settimana travolgente e pieno di nuovi incontri. Questo è il momento giusto per fare nuove conoscenze e mettersi in gioco anche sul lavoro. Un nuovo incarico potrebbe dare stimoli e nuova energia agli Scorpione, che hanno vissuto settimane sottotono. È un momento decisamente favorevole e ricco di fortuna. Giove aiuterà i più determinati a raggiungere gli obiettivi personali e professionali senza troppi sacrifici.

Fine settimana indimenticabile per Ariete e Scorpione, mentre altri 2 sfortunati segni zodiacali dovranno fare attenzione all’amore e ai soldi

I nati sotto il segno dei Pesci potrebbero sentirsi affaticati e confusi. Venere in opposizione ostacola la capacità di valutazione, rendendo difficili anche le piccole cose. Potrebbero essere giorni pesanti in cui le discussioni con il partner non mancheranno. Il dialogo sarà l’unica chiave per provare a riportare un po’ di tranquillità nella coppia. I guadagni in questi giorni sono sotto le aspettative e potrebbero subire un’ulteriore battuta d’arresto. Mantenere la calma sarà la chiave giusta per non prendere decisioni avventate. Fortunatamente, aprile porterà una ventata di opportunità e fortuna che darà ai Pesci la spinta per reagire.

Vergine

I nati sotto questo segno sopportano a fatica gli imprevisti e perdono la calma molto facilmente. Una spesa improvvisa potrebbe rovinare il weekend dei Vergine che dovranno lottare con le unghie e con i denti contro un forte nervosismo. Se si prevede un fine settimana indimenticabile per Ariete e Scorpione, lo stesso non si può dire per il segno della Vergine. Purtroppo, questa situazione avrà ripercussioni anche sulla vita sentimentale, che negli ultimi periodi procede tra alti e bassi. La scarsa propensione al dialogo non fa che peggiorare le cose. Il modo migliore per riprendere il controllo della situazione è restare da soli per un po’ e sbollire la rabbia.

Approfondimento

