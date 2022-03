A una settimana dalla fine del mese, la nostra mente è già proiettata verso aprile. Con l’ingresso della primavera, pianeti come Giove hanno favorito la sorte di alcuni segni zodiacali. Per molti di questi continua un momento particolarmente benevolo, grazie all’incontro tra Giove e Mercurio. Sebbene aprile sia già alle porte, ci attendono però ancora diversi giorni alla fine del mese e questi potrebbero portare stravolgimenti e importanti colpi di fortuna.

2 segni inarrestabili

I nati sotto il segno dei Gemelli arrivano da giorni davvero travolgenti. I Gemelli avranno la giusta carica per affrontare alla grande la fine del mese. Infatti, la fortuna gira per il verso giusto e continuerà a farlo anche nelle prossime settimane, quando assisteremo alla particolare congiunzione tra Venere e Saturno. Saranno giorni ricchi di impegni, di opportunità e molto favorevoli anche per i soldi, che potrebbero arrivare grazie ad un inaspettato colpo di fortuna.

Per il segno del Cancro, poi, saranno giorni molto intensi, fitti di impegni e di incontri importanti per quanto riguarda il lavoro. Questi potrebbero consolidare la posizione lavorativa, favorendo le nuove opportunità di guadagno tanto attese. Finalmente è arrivato il momento giusto per osare e chiedere qualcosa in più. La fortuna sarà dalla parte dei Cancro che sapranno mostrarsi più determinati ed audaci. Attenzione, perché un ritorno dal passato potrebbe destabilizzare l’equilibrio anche dei Cancro più sicuri. Basterà mantenere la calma ed affrontare la situazione con lucidità.

Marzo riserva ancora sorprese e colpi di scena a Cancro e Gemelli e tanti soldi e fortuna per altri 2 segni zodiacali

Per il Sagittario è un momento in cui tutto va per il verso giusto e in cui pochissimi ostacoli si pongono sul cammino. Il Sagittario è un segno zodiacale particolarmente ottimista, che è in grado di infondere molta sicurezza e fiducia nel prossimo. Questa caratteristica li rende persone affidabili e solide sia sul lavoro, sia nella vita privata. Ecco perché non bisogna stupirsi se i Sagittario spesso sono la persona indicata per ruoli importanti e di responsabilità. Proprio in questi giorni potrebbe arrivare un nuovo incarico ben retribuito. Attenzione, però, perchè porterà i suoi frutti solo se i Sagittario riusciranno a mantenere la giusta lucidità.

Acquario

Marzo riserva ancora sorprese e colpi di scena anche al fortunato segno dell’Acquario. Potrebbe essere una settimana d’oro per molti nati sotto questo segno che vedranno arrivare diverse occasioni davvero imperdibili. Dopo un periodo un po’ sottotono, gli Acquario tornano alla carica ricchi di energia e voglia di dimostrare quanto valgono. Una nuova collaborazione potrebbe dare slancio alla carriera di molti Acquario, che dovranno essere astuti e non lasciarsi sfuggire questa ottima opportunità. Il consiglio di un amico fidato e disinteressato potrebbe essere determinante: occhio ad affidarsi alla persona giusta.

