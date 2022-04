Fine settimana al top in amore per Vergine e Bilancia mentre rabbia e delusione attendono il Toro ed altri due segni particolarmente suscettibili

Il weekend è, per tutti, un momento molto atteso. Si spera, tra sabato e domenica, di ricaricare le pile, incontrare nuove persone, godersi il partner. Le stelle, però, sono lì a consigliarci per fare in modo che questi due giorni non si rivelino deludenti. In particolare, sarà un fine settimana al top in amore per Vergine e Bilancia, ma non solo.

Weekend di incontri e chiacchiere per l’Ariete che proverà a frequentare nuovi gruppi di persone che condividono alcuni nostri interessi. Daremo poco spazio, invece, al movimento. Ed è un peccato. Dovremmo iniziare a pensare, infatti, alla prova costume.

Aria di novità, nel fine settimana per il segno del Toro, anche se non sempre positive. Di bello c’è che una persona nuova potrebbe irrompere nella nostra vita, cambiandola radicalmente. Di brutto, invece, c’è una discussione con un amico caro, anche se faremo presto pace.

Uscita in vista per il Leone, mentre il Cancro è un po’ troppo suscettibile

Energia positiva investirà i nati dei Gemelli, che ci permetterà di essere visti con occhi diversi dagli altri. In particolare, dal nostro partner che scoprirà, così, una persona nuova.

Sono stati giorni un poco complicati per il Cancro e ben venga il fine settimana per ritrovare armonia. Però, dovremo stare attenti a non scaricare le tensioni sugli altri, magari prendendo troppo “sul personale” osservazioni che tali non erano.

Nel fine settimana, il Leone farebbe bene a programmare un’uscita con un’amica, magari andando in una rilassante Spa. Anche perché lei ha bisogno di aprirsi con noi e non dovremmo deluderla.

Weekend cruciale per la Vergine. Finalmente, la persona che ci sta a cuore si farà avanti. Per noi, sono giorni positivi, anche sul lavoro e dovremmo cercare di sfruttare, anche in amore, questa energia.

Ottime notizie per la Bilancia. Sarà un fine settimana positivo sotto molti aspetti. Tutti ci guarderanno con simpatia e anche quella persona che ci piace avrà attenzioni più esplicite.

Aria di novità per lo Scorpione, atteso da grandi cambiamenti, anche in casa. In amore, qualche rompicapo deve essere ancora risolto, ma gli astri sono dalla nostra parte.

Ha voglia di spassarsela il Sagittario. Gli ultimi giorni sono stati strani e si ha voglia di fare qualcosa fuori dall’ordinario, che faccia bene a noi stessi. Magari, dedicandoci al nostro giardino trascurato o alle piante del balcone.

Problemi di cuore e rabbia attendono il Capricorno. Non necessariamente fino alla rottura, ma, certamente, il weekend servirà per chiarire troppe cose lasciate in sospeso. Magari, andare in un luogo un po’ romantico potrebbe servire allo scopo.

L’Acquario scoprirà nel fine settimana di non essere al centro dell’attenzione. Il che non vuol dire che quello che faremo o diremo non sarà considerato. Pesiamo, però, le parole.

È stata una settimana pesante per i Pesci. Per questo motivo, approfittiamo del weekend per non stressarci ulteriormente. Una passeggiata, un libro, una corsa saranno perfetti.

