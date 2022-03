Per non sprecare soldi e tempo sono questi i 7 errori da non fare nel nostro orto e giardino per la primavera più alcuni semplici e utili consigli per sistemare le piante di casa e sul balcone

Ci sono errori che rischiano di trascinarsi per molto tempo. Non solo nella nostra vita, ma anche nella cura di casa, balcone e giardino. Sbagli commessi in buona fede.

Poi, però, per rimediare, siamo costretti a spendere del denaro, oltre che sottrarre ore preziose ad altre attività. Per non sprecare soldi e tempo, prevenire è sempre meglio che curare e faremmo bene a farlo anche con l’orto e il giardino. La primavera è ormai alle porte e facciano ancora in tempo a correggere gli errori commessi durante l’inverno.

Quell’erba troppo alta non va bene e non solo

L’erba non va lasciata troppo alta o rendiamo il nostro praticello eccessivamente debole. L’ideale sarebbe un’altezza sui 5 cm. Se poi abbiamo seminato troppo presto il nostro prato, potrebbe essere un problema. Il terreno troppo freddo, soprattutto nelle regioni del nord Italia, non va bene. Il rischio è quello di veder morire le sementi. In pratica, il semaforo verde è con almeno 10 gradi di temperatura del nostro terreno. La concimazione e, altrettanto, importante, meglio con concime a base di azoto e a lento rilascio.

Altro errore da non commettere è quello di non arieggiare il prato. Dovremo farlo, in modo da favorire poi la liberazione del fogliame e di tutte quelle sterpaglie che gli impediscono di ricevere i benefici raggi solari. Potare, ma esagerando, è un altro degli sbagli che potremmo fare a primavera. Ricordiamoci di aspettare la loro fioritura o saranno guai. Quindi, va bene farlo per le rose, ma attenzione ai fiori tipicamente estivi.

E, se vogliamo una bella fioritura estiva, dovremmo seminare ad aprile e maggio e non prima, girasoli, azalee, gerani, begonie e dalie. Il prato sembra bagnato? Non facciamoci ingannare. Va sempre irrigato.

Per non sprecare soldi e tempo sono questi i 7 errori da non fare nel nostro orto e giardino per la primavera più alcuni semplici e utili consigli per sistemare le piante, i fiori e il prato

Quanto alle nostre piante di appartamento, è il momento di pulire bene le foglie, con un panno umido. E facciamo in modo che godano dei raggi di sole primaverili, esattamente come noi. È anche il momento di potare le nostre piante che abbiamo sul balcone. A partire dal limone che tanto ci fa campagna, ma che va curato con attenzione. Per farlo, usiamo delle cesoie e forbici. Il taglio deve essere netto, o potremmo danneggiare la nostra pianta.

Come nei giardini, anche in casa possiamo mettere i bulbi nei vasi. Non solo le classiche viole, ma anche piante aromatiche come il basilico. Concimare bene, ci porterà soddisfazione in estate. Le nostre piante di appartamento dovranno essere innaffiate con acqua mischiata a fertilizzanti liquidi. A proposito di acqua, siamo in primavera e dovremo dargliela almeno una volta a settimana. Infine, aggiungiamo nuovo terriccio e ricordiamo, se abbiamo un balcone, che è il momento di portarle fuori.