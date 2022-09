Fine settembre d’oro per questi 3 segni zodiacali pieni d’amore e di fortuna

Molti pensano che la fine dell’estate sia un vero e proprio cataclisma. Di certo sbagliano, visto che per molti rappresenta un nuovo inizio e l’arrivo di tante nuove opportunità. Se è vero che il sole e la luce prolungata danno gioia, dobbiamo anche guardare più in là. Credere in un progetto e lavorare con precisione per fornire un buon risultato non sono fissazioni vane. Sono il segno di una personalità creativa e coraggiosa. Di certo in questo ci si mettono anche gli allineamenti planetari e le caratteristiche di ciascuno.

Secondo le stelle, alcuni di noi possono stare tranquilli. Un vento favorevole spinge le loro vele. E ne dovrebbero approfittare, visto che sarà un fine settembre d’oro per questi 3 segni zodiacali.

Pesci in grande spolvero tra i fortunati dell’oroscopo

I Pesci potranno godersi i frutti del duro lavoro. Perseverare è stato importante. Infatti, la Luna nel segno del Toro si è allineata con Nettuno. Dovranno fare particolare attenzione alle conversazioni in cui si troveranno a partecipare. Infatti da queste, anche se non avranno apparentemente nulla a che fare con loro, emergerà un vero e proprio tesoro. Meglio poi provare a buttarsi in nuove esperienze. Infatti, anche se il loro spirito è talvolta più incline alla meditazione, avranno nelle splendide avventure. Un viaggio non preventivato potrebbe portare nuovi orizzonti.

Buone vibrazioni ci sono anche per i nati sotto il segno dell’Ariete. Marte, che è il Pianeta tutelare, è molto propositivo. Di conseguenza i nati sotto questo segno vorranno buttarsi dentro a nuovi progetti con rara foga. Potrebbe essere così tanta che finiranno per rischiare di abbandonarli. Dunque sì all’impeto, ma massima attenzione alla fretta. Le battaglie si vincono infatti forse con la decisione, ma non facendo precipitare gli eventi in maniera impetuosa. Lo stesso varrà per le nuove conoscenze, che siano in ambito affettivo o lavorativo. Ma occhio. Una buona impressione e una buona opportunità potrebbero svanire se forziamo subito gli eventi. Molto meglio sembrare predisposti a riflettere.

Fine settembre d’oro per questi 3 segni zodiacali pieni d’amore e di fortuna

I figli del segno della Vergine sentiranno una forza trascinante dentro di loro. Diventa allora essenziale massimizzarla in pochi e selezionati progetti. Non dovranno fare come il fiume che si divide tra molti rivoli per poi perdere energia. Ma dovranno preservare la loro forza in uno o massimo due progetti. Potranno ottenere risultati molto soddisfacenti.

È sempre importante, poi, mantenere alta la soglia di attenzione. Non tutti infatti sono così amichevoli come potrebbero sembrare. Ad esempio, 2 segni vincono su tutti per essere dispettosi e vendicativi.

