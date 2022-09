Alcuni dicono che il consiglio più importante da seguire sia di vivere e lasciar vivere. Bisognerebbe quindi accettare le situazioni e le personalità troppo diverse da noi. Non serve a nulla tentare di cambiare situazioni esterne. Rischiamo infatti solamente di perdere tempo ed energie. Eppure, questo significa fare un passo indietro che non tutti sono in grado di fare. L’oroscopo ci indica chiaramente i segni orgogliosi o predisposti allo scontro. O che magari vogliono avere ragione a qualsiasi costo. E sono ambiziosi, dunque non riescono a lasciar correre.

Così possono arrivare a fare dispetti e meditare un modo anche per dimostrare di avere ragione. Le stelle li dotano di queste caratteristiche. Spetta poi a loro completarle od attenuarle. I maggiori esponenti di questo metodo sono i nati sotto il segno dello Scorpione. Nessuna novità per chi li conosce bene. Hanno un libro in cui annotano i dispetti ricevuti a partire degli anni delle elementari. Sono vendicativi in modo silenzioso e ponderato. Potrebbero volerci anni prima di riuscire nello scopo. Ma prima o poi ci vogliono riuscire. Non sono gli unici, infatti ecco i 2 segni più dispettosi e vendicativi dell’oroscopo.

Un segno pronto alla lotta

I Leone hanno bisogno di alcune certezze nella vita. Quando queste vengono meno, si chiudono sulla difensiva. Per loro è realmente difficile comprendere che il mondo potrebbe svolgersi secondo dinamiche sgradite. Così potrebbero finire per crearsi dei nemici immaginari. Indicono un processo in cui loro sono i giudici. Sanno essere anche magnanimi e buoni, ma solo a patto di percepire la totale fiducia delle persone attorno. Hanno la grande fortuna di riuscire a mantenersi guardinghi e di avere un orgoglio che li sostiene nelle scelte. Attenzione però a non istigare i loro facili entusiasmi. Perché la pazienza è la virtù dei forti. Ma spesso gli effetti hanno bisogno di molto tempo per emergere.

I 2 segni più dispettosi e vendicativi dell’oroscopo dopo lo Scorpione

I figli del Capricorno sono in un certo senso più genuini nel loro carattere. Non credono nemmeno di fare scherzi e vendette per cattiveria. Adorano giocare e fare voli pindarici. Confondono per questo molti momenti della vita in un grande gioco. L’ironia non gli manca, ma la applicano proprio per arrivare al confronto, non per evitarlo. Alcuni potrebbero amare questo approccio concreto alle relazioni umane. Per altri saranno considerate persone pronte a turbare l’ordine oppure a mettere in discussione lo status quo. Sarà spassoso stare al loro gioco. Il problema è che non sapremo dove andrà a finire.

Alle volte ad incidere secondo l’oroscopo è anche il legame particolare che si lega tra un segno e l’altro. Per questo non possiamo dimenticare che alcuni segni non solo sono poco compatibili, ma sono pronti a fare a testate.

