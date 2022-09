L’estate ha portato con sé una grande varietà di prodotti dell’orto. Questi hanno raccolto il sole per mesi per trasformarlo nel sapore unico e salutare che troviamo sulla nostra tavola. E quando si tratta di abbondanza, pochi ortaggi riescono a battere le zucchine. Ecco perché molti se ne ritrovano il frigo pieno soprattutto in questo periodo. È anche vero, però, che ormai possiamo consumarle tutto l’anno, anche perché sono buonissime ed estremamente versatili. Tant’è che ci sono tante ricette tradizionali che ne prevedono l’utilizzo. Ogni tanto però potremmo voler provare qualcosa di diverso, più fresco e leggero. Ecco perché cucinare la zucchina in modo diverso potrebbe proprio fare al caso nostro.

Ingredienti

500 g di zucchine;

200 g di stracciatella;

40 g di olive taggiasche;

30 g di pomodori secchi;

olio extravergine d’oliva q.b.;

pistacchi q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Un piatto alle zucchine pronto in pochi minuti amico della dieta e del gusto

Per questa ricetta è importante scegliere delle zucchine fresche e non troppo grandi. In questo modo avremo più probabilità di trovarle dolci e non amare. Laviamo le zucchine con cura e rimuoviamo le estremità. Mettiamo dell’acqua calda a bollire insieme a una manciata di sale.

Nel frattempo, armiamoci di mandolina o di un pelapatate. Con questo realizziamo delle striscioline piuttosto sottili di zucchina, tagliandole nel senso della lunghezza. In questo modo dovremmo avere ottenuto come delle fettuccine morbide e semitrasparenti.

Quando l’acqua bolle, immergiamo le nostre zucchine, facendole cuocere per tre o quattro minuti. Dopodiché immergiamole direttamente in acqua con ghiaccio. Questo shock termico fermerà la cottura, permettendoci di mantenere consistenza, colore e sapore delle zucchine.

Asciughiamole con cura e mischiamole insieme a un filo d’olio, sale e pepe. Ora disponiamole su un piatto come faremmo con della pasta. Adesso non ci resta che continuare a condirle.

Tagliamo i pomodori secchi a pezzi più piccoli e scoliamo leggermente le olive. Spargiamo entrambi sulle nostre zucchine per poi aggiungere qualche noce di stracciatella. Concludiamo l’opera con dei pistacchi tritati grossolanamente per aggiungere croccantezza e un filo d’olio.

Ecco quindi un piatto alle zucchine pronto in pochi minuti e che sorprenderà tutti i commensali. Concludiamo con un dolce morbido e originale a base di cioccolato.

