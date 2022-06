Fine giugno da urlo per l’Ariete e questi segni zodiacali ricoperti d’oro dalla Luna, portatrice di luce nuova

Entriamo nell’ultima settimana di giugno con un fine settimana ricco di emozioni. Comincerà così l’ultima settimana di questo mese, prima di immergersi nel calore di luglio. Un evento particolare in questi giorni sarà segnato dall’inizio della Luna nuova, il 29 giugno. Giornata particolare perché, anche in campo religioso, si festeggia la festa dei santi Pietro e Paolo. Un evento che regala un significato di qualcosa di nuovo che inizia e che comprende sia l’aspetto materiale come quello spirituale. Così sarà un fine giugno da urlo per l’Ariete e un fine settimana particolarmente effervescente.

Intanto, l’inizio dell’estate sarà influenzato dal solstizio del 21 giugno. L’influenza del Sole nel segno del Cancro si farà sentire nel primo mese estivo. Ci ripota alla cura della famiglia, caratteristica di questo segno. A volte le vacanze ci creano delle energie dispersive. Invece, gli influssi astrologici di fine giugno e luglio ci invitano a concentrarle intorno alla famiglia.

Riscopriamo così questi legami che sono i più fondamentali e strutturanti nella vita. Quelli del Cancro appartengono ai segni d’acqua, navigano nei sentimenti. Sanno bene come i sentimenti ben vissuti in famiglia, costruiscano la base della felicità futura.

Fine giugno da urlo per l’Ariete e questi segni zodiacali ricoperti d’oro dalla Luna della luce nuova

Intanto cerchiamo un pizzico di felicità più prossima, con un po’ di fortuna nel fine settimana. Il 25 e 26 giugno porteranno fortuna al segno dell’Ariete. Soprattutto cadrà un po’ di polvere magica, che richiamerà fortuna e soldi per questo segno.

Anche il Toro vedrà un fine settimana positivo, per lui più romantico. Un modo anche per scrollarsi di dosso il suo carattere a volte troppo standard. Meglio sognare un pochino in questo fine settimana.

Un evento da non dimenticare in quest’ultima settimana di giugno è legato alla Luna. Il 29 giugno ci sarà l’inizio della Luna nuova. Un momento da sottolineare, perché indica nuova luce e crescita per tutti i segni zodiacali.

È un momento di crescita per gli uomini, ma anche per la natura. Le forze lunari e la luce nuova avvolgono i segni zodiacali. La Luna nuova è stimolo a cominciare con il passo giusto questo nuovo periodo. Soprattutto Ariete, Gemelli, Cancro, Leone e Acquario si troveranno stimolati da questa Luna propulsiva. Tanto propulsiva che a volte lo stare in casa risulterà noioso. Allora via libera ad uscite con amici e relazioni sociali amplificate.

Non a caso il pianeta della comunicazione, Mercurio, si ritrova in Gemelli. Gemelli è il segno dell’ingegnosità, e allora prepariamoci ad una settimana effervescente di buone iniziative. Una propulsione che ci porterà anche fortuna e, perché no, soldi.

