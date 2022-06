Chi possiede un orto sa che luglio è un mese essenzialmente dedicato alla raccolta. In questo periodo, infatti, iniziano ad arrivare a maturazione molte verdure, come peperoni, pomodori, patate, zucchine, cipolle e così via. Tuttavia, luglio è anche un mese di semina, soprattutto per gli ortaggi autunnali, come lattughe, finocchi, diverse varietà di cavolo e tanto altro.

Un altro ortaggio da piantare in questo periodo è la pastinaca, detta anche carota bianca. Quest’ultima non è altro che la radice della Pastinaca sativa, una specie appartenente alla famiglia delle Apiaceae originaria della zona mediterranea. Si tratta di un ortaggio simile alla carota e dal sapore molto dolce. Inoltre, è ricco di sostanze nutrienti e, come vedremo nelle prossime righe, apporterebbe numerosi benefici alla salute.

Ecco l’ortaggio da seminare a luglio per ricaricarsi di fibre, vitamine e sali minerali durante l’inverno

La pastinaca è un ortaggio tipico di mesi invernali. Dal punto di vista nutrizionale, essa è un’ottima fonte di fibre, che migliorerebbero la regolarità intestinale, e di antiossidanti, come vitamina C, selenio e manganese. Fra gli altri nutrienti troviamo:

vitamine del gruppo B, che promuoverebbero il buon funzionamento del metabolismo;

vitamina K, che favorirebbe una buona coagulazione;

potassio, che aiuterebbe a proteggere la salute cardiovascolare;

ferro e rame, che favorirebbero la sintesi dei globuli rossi;

fosforo e calcio, importanti per la salute di ossa e denti.

Come coltivare la pastinaca

Per coltivare la pastinaca nel migliore dei modi è necessario prestare attenzione al clima, al terreno, alla concimazione ed alle piante infestanti.

Sul primo punto, bisogna dire che la pastinaca non teme il freddo che, al contrario, donerà più dolcezza alla radice. Tuttavia, essa predilige zone soleggiate, quindi è importante non seminare la pianta all’ombra. Il terreno, inoltre, deve essere leggero, soffice, ben drenato, preferibilmente non sassoso e poco argilloso. Non bisogna invece esagerare con l’irrigazione, perché la pianta necessita di poca acqua.

Per quanto riguarda il concime, in genere è preferibile somministrare fertilizzanti azotati, letame maturo o compost. Anche la cenere di legna, ricca di potassio, potrebbe essere molto utile. Infine, è molto importante saper gestire anche le erbe infestanti, tenendo ben pulita la zona intorno alla pianta, procedendo con una sarchiatura. Quindi, ecco l’ortaggio da seminare a luglio e tutti i passaggi necessari per una corretta coltivazione.

Lettura consigliata

Abbondano nell’aglio e nella cipolla queste molecole antiossidanti che aiuterebbero a ripulire le arterie e mantenere il cuore in salute