Il 21 giugno è un giorno importante sia per la natura, ma anche per l’astrologia. L’estate entra con il suo carico di sole e di vacanze in vista. Si spera solo che non sarà un’estate troppo calda, ma che ci permetta di goderla come si deve.

Per l’astrologia questa data è importante per un altro motivo. Sarà proprio la disposizione degli astri in cielo, in questo giorno, a dirci come sarà l’estate per i segni zodiacali. Il 21 giugno il Sole entra nel segno del Cancro. Questo passaggio regalerà agli altri segni, qualche influenza benigna.

Una delle caratteristiche del Cancro è l’amore per la casa e la famiglia. È un segno che ci riporta a mettere in primo piano le esigenze della famiglia. Non tanto le esigenze economiche, quanto piuttosto l’importanza di saper creare un buon clima familiare. Lì dove per qualche motivo si crea tensione, il Sole in Cancro ci darà la forza per ricreare armonia.

Non a caso il Cancro fa parte dei segni d’Acqua, insieme a Pesci e Scorpione. Per questi segni vivere i sentimenti è un aspetto importante della vita. Per il Cancro i sentimenti si esprimono prima di tutto in ambito familiare.

Il primo invito perciò che ci regala il solstizio d’estate 2022 è di prenderci cura della famiglia.

Il solstizio d’estate del 21 giugno sarà un diluvio di monete d’oro per questi segni zodiacali che cambieranno totalmente vita

Il cielo del 21 giugno ci riserva anche qualche sorpresa, oltre al Sole in Cancro. Il pianeta Marte è in questo giorno più vicino al Sole. Così il Pianeta della forza e della guerra, carica le sue energie e le riversa sugli altri segni. Bisogna accettare queste energie e saperle trasformare in qualcosa di positivo. Al contrario potrebbero rivelarsi delle energie disarmoniche.

Un momento veramente particolare sarà legato a due pianeti che si mettono in relazione. Venere nel segno del Toro entra in trigono con Plutone nel segno del Capricorno. I più implicati in questo gioco sono il Cancro, il Toro, la Vergine e il Capricorno. Ecco allora che il solstizio d’estate del 21 giugno sarà un momento magico.

Venere in trigono con Plutone potrebbe darci degli spettacolari colpi di fortuna legati ai soldi. Plutone nel segno del Capricorno prepara grandi cambiamenti e Venere in Toro infonde stabilità a questi. Saranno il segno perciò di risvolti economici, come colpi di fortuna, che faranno svoltare la vita rendendola stabile.

Un solstizio d’estate perciò ricco delle migliori prospettive per un diluvio di monete d’oro.

Approfondimento

