A pochi giorni dalla fine del mese è tempo di fare dei bilanci. Per molti segni zodiacali giugno è stato un mese davvero formidabile e ricco di opportunità. Il Cielo del mese può offrire ancora molto e prima di pensare a luglio che sta per arrivare, vogliamo concentrarci sui prossimi giorni. La Luna nuova sarà protagonista ed artefice di molti avvenimenti che riguardano in particolare alcuni fortunati segni. Sono infatti in arrivo molte sorprese e occasioni per alcuni di noi che potranno vivere giorni davvero straordinari.

Ultimi giorni al top per 2 segni di fuoco

I nati sotto il segno dell’Ariete stanno vivendo un momento di rinascita ed imparano ogni giorno di più ad amare sé stessi. Energia e voglia di fare nuove esperienze non mancano e in questo periodo l’Ariete riceverà molte attenzioni e proposte interessanti. Il lavoro procede a gonfie vele e gli Ariete si sentono motivati a fare sempre meglio. Questa situazione favorevole potrebbe durare ancora per la prima metà di luglio.

È in arrivo una settimana fantastica per i Sagittario. Giugno continua a regalare soddisfazioni e nuovi stimoli e i single faranno alcuni incontri interessanti. In coppia, i Sagittario riusciranno ad allontanare noia e monotonia dedicando tempo ed attenzioni al proprio partner. Saranno giorni pieni di entusiasmo e passione. Il lavoro costringe i Sagittario a ritmi frenetici, ma aumentano soddisfazioni e guadagni.

Fine giugno col botto per Ariete e Sagittario, mentre la Luna nuova premierà altri 2 fortunati segni zodiacali con soldi e sorprese travolgenti

La Luna nuova influenza in modo decisamente positivo l’umore dei nati sotto il segno della Bilancia. Dopo giorni ricchi di tensione ed imprevisti, è giunto il momento di raccogliere i frutti del duro lavoro. Una nuova collaborazione potrebbe aiutare i Bilancia a raggiungere vette molto alte. Questo potrebbe essere il momento migliore per pensare al futuro e cercare di usare i soldi in modo intelligente. Grande intuito, spiccata creatività e audacia saranno i tratti distintivi degli appartenenti al segno della Bilancia. L’amore porterà molta gioia e sorprese questa settimana. Una vecchia fiamma potrebbe tornare a far battere il cuore di qualcuno, ma è opportuno agire con prudenza.

Capricorno

Fine giugno col botto per Ariete e Sagittario, ma tra i segni più fortunati c’è anche il Capricorno. La Luna piena riuscirà ad addolcire gli appartenenti al segno del Capricorno sempre molto sicuri di sé e spavaldi. I nati sotto questo segno sono persone affidabili e soprattutto in questa settimana diventeranno il punto di riferimento di famiglia e colleghi. Un nuovo progetto assorbirà molte energie ma potrà portare risultati davvero incredibili. Questo è il momento migliore per dare il massimo, perché con il favore della Luna potrebbero arrivare guadagni straordinari. Anche l’amore richiede tempo e impegno, ma molti Capricorno non saranno disposti a dare al partner le giuste attenzioni. Sarà importante cercare di non esagerare e ritagliarsi del tempo da trascorrere in intimità. Raggiungendo un compromesso, i Capricorno potranno ottenere il massimo guadagno con il minimo sforzo preservando l’armonia di coppia.

