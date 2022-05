Tra pochi giorni si apriranno le porte del mese di giugno. Il mese dell’estate sta per iniziare e, come sempre, speriamo possa essere ricco di emozioni ed eventi positivi. Il cielo di maggio ha visto l’incontro di diversi pianeti e questo ha influenzato l’umore di molti di noi. Il nuovo mese inizia con Marte come protagonista. Questo pianeta rappresenta l’energia, l’ambizione e la capacità di arrivare lontano. Oggi ci concentreremo su 4 segni zodiacali che dovranno aspettarsi molto da questo mese anche grazie all’influenza di Marte.

Una partenza con il botto

Giugno porterà molta felicità ai nati sotto il segno del Leone, che riusciranno finalmente a credere di più in loro stessi. Questa nuova visione di sé sarà visibile anche all’esterno, poiché appariranno molto più affascinanti e carismatici. Proprio come lo scorso mese, anche giugno potrebbe offrire emozionanti sorprese ed essere quello giusto per conquistare il cuore di una persona: carpe diem. Per quanto riguarda il lavoro, sono in arrivo nuovi accordi molto interessanti che potrebbero fare crescere i nostri guadagni.

Il segno del Capricorno affronterà il lavoro con razionalità e calma. Per buona parte del mese non troveremo ostacoli sul cammino e gli affari andranno molto bene. Chi invece ha chiuso una relazione di recente tornerà a fare nuove conoscenze. La voglia di libertà che contraddistingue i Capricorno potrebbe rendere difficile trovare qualcosa che vada oltre l’amicizia. Questa condizione soddisfa particolarmente il Capricorno, che da sempre è uno spirito libero e rifugge i legami opprimenti.

Giugno d’oro per Leone e Capricorno, con Marte che ricoprirà di soldi altri 2 fortunati segni zodiacali dopo giorni problematici

Il segno della Bilancia vivrà un giugno fantastico e il mese inizia con grande fiducia e positività. Soprattutto durante la prima parte del mese, la fortuna proteggerà questo segno regalando momenti di serenità e soddisfazione. Il lavoro torna a dare i suoi frutti, portando un aumento dei guadagni. Dopo un maggio poco favorevole, sono in arrivo belle sorprese anche per quanto riguarda l’amore. La complicità con il partner torna ad essere molto alta e in questo mese non mancheranno le occasioni per aumentare l’intesa di coppia. Una piacevole sensazione di benessere pervade i Bilancia, che saranno in grado di cominciare l’estate con il piede giusto.

Toro

Un giugno d’oro per Leone e Capricorno, ma anche questo segno di Terra. I Toro sono persone molto determinate, ottimiste e che non si lasciano abbattere dagli eventi. Nonostante settimane difficili, i Toro tornano alla ribalta grazie all’aiuto di Marte, che infonde forza e tanta voglia di fare. I nati sotto questo segno non si accontentano mai e in questo mese potrebbero arrivare guadagni maggiori. I Toro impareranno a vivere le proprie giornate con meno stress e maggiore ottimismo. Entro la metà di giugno, i single potrebbero fare nuove ed interessanti conoscenze. Un nuovo amore potrebbe vedersi all’orizzonte, mentre è un periodo di grande serenità per le coppie già consolidate. Chi ama viaggiare troverà tempo e modo per una piccola fuga, in attesa delle tanto agognate ferie estive.

Approfondimento

