Dopo il Solstizio siamo ufficialmente in estate, un’estate che si prefigura in alcuni casi bollente e non solo per le alte temperature. La fine di giugno infatti, secondo l’oroscopo, sembra serbare importanti novità amorose ad alcuni fortunati segni zodiacali.

Vi è da dire però che qualcun altro vivrà un vero e proprio inverno amoroso, su alcuni cuori infatti potrebbe calare un paradossale gelo.

Venere pianeta dell’amore

A manovrare le vicende amorose non poteva essere altri che Venere, il pianeta che governa i cuori.

Dopo una sosta in Toro, da qualche giorno si trova in Gemelli e vi rimarrà a lungo. Questo passaggio avrà conseguenza positive e negative a seconda del proprio segno zodiacale.

Infatti, Venere in Gemelli accende la passione dell’Acquario che si risolleva da un periodo alquanto critico. Sul versante sentimentale l’orizzonte si rischiara e si fanno largo nuove certezze e tanta sicurezza. Il partner diventa un porto sicuro in grado di far dimenticare le amarezze passate.

Di conseguenza si rinvigoriscono i sentimenti, la complicità ma anche la passione trova nuova linfa vitale. Un periodo d’oro che varrà la pena vivere appieno senza lasciarsi distrarre da altre preoccupazioni.

Anche i single ne avranno da beneficiare. Infatti ritrovano la voglia di azzardare e mettersi in gioco, Venere li porta a essere particolarmente intraprendenti. Potrebbe essere il momento per farsi avanti o per guardarsi meglio attorno, il periodo è propizio per cominciare nuove coinvolgenti storie d’amore.

Venere in Gemelli accende la passione dell’Acquario ma spegne gli amori di questi 2 sfortunati segni zodiacali

Rinvigoriti dal weekend in compagnia della Luna, I Pesci ora tornano a fare acqua da tutte le parti per quanto riguarda l’amore. Sembrano non imbroccarne davvero una.

Sono alquanto freddi nelle loro manifestazione d’affetto e questo porterà nei problemi della coppia. Ancora una volta cominciano a dubitare di quanto le proprie relazioni corrispondano a ciò che realmente desiderino e non lo nascondono. Necessario essere risolutivi e decidere quali siano le proprie intenzioni prima di distruggere tutto.

I cuori solitari invece dovrebbero smetterla di piangersi addosso, fondamentale trovare un nuovo equilibrio interiore per non rischiare di turbare quello di un possibile partner.

Non se la passa meglio la Vergine, particolarmente puntigliosa in questo periodo, un atteggiamento che non risparmia nemmeno la sua dolce metà. Potrebbe essere un comportamento perfetto per farla scappare, dunque se non è ciò che si vuole sarà meglio mantenersi un po’. Consigliabile sforzarsi nel dire qualche parola dolce e nel compiere qualche gesto carino se si vuole salvare il rapporto.

La Vergine single invece sembra davvero non trovare nessuno che faccia al caso proprio. Forse però potrebbe essere il momento di rivedere le proprie pretese ed aspettative, magari rendendole un po’ più umanamente raggiungibili.

Lettura consigliata

Scopriamo quali segni zodiacali formerebbero la coppia perfetta baciata dalle stelle per un amore duraturo