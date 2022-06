Sta arrivando una nuova settimana ed è quella che darà il via all’estate. Giornate lunghe e calde ci attendono e per molti di noi è già tempo di vacanze. Anche sotto l’ombrellone per tante persone leggere l’oroscopo è un rito. C’è sempre molta curiosità nello scoprire che cosa le stelle hanno in serbo per noi. La settimana dell’estate inizia con tante sorprese e per 4 segni zodiacali potranno essere giorni davvero incredibili.

Successo ed emozioni

Come preannunciato, sarà un mese straordinario per il segno del Leone che in questi giorni tornerà a vivere momenti emozionanti. I Leone non tollerano le costrizioni e non stanno mai fermi, sono spiriti liberi che amano viaggiare e l’avventura. È un momento molto favorevole in cui i Leone sono alla ricerca di nuove occasioni. Proprio in questa settimana potrebbe arrivare un’opportunità che porterà lontani i nati sotto questo segno: carpe diem.

Per lo Scorpione è in arrivo una settimana con il botto. Un ritorno dal passato potrebbe stravolgere positivamente l’equilibrio interiore dei nati sotto questo segno. Il lavoro procede bene, ma molti Scorpione vorrebbero qualcosa di più. Questo è il momento giusto per avanzare delle richieste soprattutto sul lavoro, ma anche nella vita privata. Le possibilità di ricevere una risposta positiva sono altissime.

Settimana pazzesca per Leone e Scorpione e tanti soldi e successo in amore per altri 2 fortunati segni zodiacali dopo tempi difficili

Per gli appartenenti al segno della Vergine questa sarà una settimana impegnativa, ma molto appagante. Gli stimoli non mancano e i Vergine riusciranno ad ottenere il massimo da questa situazione guadagnando più soldi. Un desiderio nel cassetto ormai da tempo potrebbe finalmente diventare realtà. In amore, i Vergine sentono il bisogno di costruire un legame duraturo e stabile e finalmente hanno accanto la persona giusta. Saranno giorni ricchi di incontri piacevoli e che fanno bene all’umore dopo un periodo piuttosto opprimente. Questo equilibrio porta molti benefici anche per quanto riguarda il benessere. Infatti, i nati sotto questo segno si sentono pieni di energia creativa e vitalità.

Acquario

Reduci da settimane travagliate, gli Acquario potranno finalmente trovare benessere e serenità. Un problema sul lavoro tormentava gli Acquario da tempo, ma fortunatamente la crisi è ormai alle spalle. Sono in arrivo giorni favorevoli in cui le opportunità di aumentare i guadagni sono notevoli, ma occorrerà agire con astuzia. Sarà una settimana pazzesca per Leone e Scorpione, ma anche gli Acquario non potranno lamentarsi. Questo periodo sarà ricco di incontri e i single potrebbero addirittura conoscere una persona speciale. Il segreto è lasciarsi andare ai sentimenti e mettere da parte la paura. Le coppie consolidate approfitteranno del tempo libero per dedicarsi alle proprie passioni. Una sorpresa inaspettata è dietro l’angolo e il weekend potrebbe regalare nuove emozioni e tanta gioia.

Approfondimento

