L’ultimo quarto di Luna regalerà soddisfazioni inaspettate a 3 segni zodiacali che attendevano da mesi una sorte favorevole. A dirlo è l’oroscopo di fine luglio che apre le porte alla fortuna.

Ricordiamo che l’oroscopo è l’interpretazione astrologica della posizione degli astri, quando si verificano gli eventi. Una pratica diffusa da molti secoli e che si è sempre più radicata nell’immaginario collettivo. Ovviamente, sappiamo tutti che l’astrologia non è una scienza esatta, eppure c’è sempre la curiosità di conoscere l’andamento delle nostre giornate a seconda delle Stelle.

Non tutti sanno, poi, che ai segni zodiacali sono anche associate anche alcune caratteristiche della personalità umana. Per questo motivo, sostengono gli esperti, ci sono alcuni segni zodiacali considerati opposti che non saranno mai veramente d’accordo.

Per quanto riguarda le previsioni dei prossimi giorni, invece, si preannuncia una fine di luglio d’oro per 3 segni zodiacali. In particolare, sarà la Luna che influenzerà positivamente le azioni e la sorte di 3 segni fortunati. Ricordiamo che secondo il calendario delle fasi lunari 2022, fino al 27 luglio ci sarà una Luna calante. Il 28 luglio sarà caratterizzato da una Luna nuova e fino alla fine del mese la Luna risulterà crescente. Dunque, durante questi cambiamenti ci saranno diversi segni zodiacali a subirne le conseguenze.

Difatti, ci sarà una fine di luglio d’oro per 3 segni travolti finalmente da soldi e fortuna

Scopriamo di chi si tratta. Partiamo dal primo, il Cancro. Indubbiamente, il mese di luglio è il periodo dei nati sotto il segno del Cancro per antonomasia. Dopo giornate un po’ problematiche e stressanti sul lavoro e sul versante economico, il Cancro è pronto a brillare con tutta la sua forza. Nei prossimi giorni, arriveranno opportunità interessanti da non farsi scappare. In amore, invece, si apre uno scenario ricco di passione. I nati sotto il segno del Cancro potranno sfoggiare un maggiore charme e appariranno più affascinanti e piacevoli.

I nati sotto il segno del Leone si dovranno preparare a fortune inattese e giorni d’oro. È il momento giusto per chiedere un aumento, accettare una nuova offerta di lavoro, oppure tentare la fortuna su altri ambiti. Quel che è sicuro, è che la Luna crescente sarà pronta a far risplendere i Leone, dopo un inizio d’estate un po’ altalenante. Occhio, però, alle spese. Meglio fare bene i conti prima di grandi acquisti.

Infine, altro segno che sarà travolto dalla fortuna è quello della Vergine. I giorni migliori per i nati sotto il segno della Vergine saranno il 30 e il 31 luglio. 2 giorni in cui spariranno tutte le tensioni accumulate nelle scorse settimane. Ottime giornate anche per superarsi nella carriera professionale. Si consigli di sfruttare le vacanze per cominciare a pensare ad una strategia lavorativa per un autunno più redditizio.

