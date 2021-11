Molti diffidano dall’oroscopo ma tutti hanno letto o ascoltato, almeno una volta, una previsione che li riguarda.

D’altronde “siamo figli delle stelle”, lo cantava anche Alan Sorrenti. La canzone cult del 1977 rievoca concetti cosmici e spirituali molto più profondi che non potremmo spiegare in questa sede.

Ciò che conta, però, è che sicuramente le stelle ci affascinano. Ci hanno sempre incantato. Tutti alla scoperta del nostro destino.

Difficile parlare in poche righe dell’astrologia. Non possiamo certamente elencare tutti gli studi che analizzano da secoli i movimenti dei Pianeti e di tutti gli altri corpi celesti e che in qualche modo potrebbero condizionare le nostre scelte.

Ciò che, invece, possiamo dire è che l’oroscopo associa delle caratteristiche comuni.

Ed è per questo che, anche in un’incredulità generale, siamo sempre curiosi e desiderosi di conoscere le nostre “sorti”.

Amore, salute, lavoro e fortuna sono gli aspetti personali che più incuriosiscono l’individuo. Tuttavia, secondo gli esperti, sono importanti anche i rapporti e gli incontri con i diversi segni.

Oltre ai segni zodiacali che vicini appaiono come cane e gatto ma che poi si attraggono come calamite, ci sono anche quelli che, invece, non saranno mai complici.

Un problema di comunicazione che spesso è spiegato dall’oroscopo.

Difatti, a volte l’affinità è una questione di stelle, ecco i segni zodiacali sempre opposti che non si capiranno mai

In un precedente articolo avevamo parlato di come la scienza potesse rispondere ad alcune domande curiose. Ad esempio, chi è più capace di mentire l’uomo o la donna? Ecco cosa dice la scienza.

Anche le stelle provano ad indicarci la “via” e lo fanno tramite delle analisi ben precise.

Ci sono alcuni segni che sembrerebbero non andare mai veramente d’accordo.

Dunque, consapevoli che a volte l’affinità è una questione di stelle, ecco i segni zodiacali sempre opposti che non si capiranno mai:

Ariete e Gemelli: lo spirito d’iniziativa dell’Ariete sembrerebbe in perenne contrapposizione con gli atteggiamenti riflessivi dei Gemelli;

Toro e Cancro: tra le coppie che non si attraggono ci sono loro. Sembrerebbe che il Toro con la sua voglia di tranquillità e indipendenza si sposi ben poco con il desiderio d’amore e coccole continue dei Cancro;

Gemelli e Pesci: altra coppia che scoppia. Per alcuni versi sembrerebbero addirittura troppo simili e per questo il rischio di litigare è dietro l’angolo;

Leone e Vergine: per le stelle i nati sotto il segno della Vergine si mostrano troppo critici, mentre i Leone, invece, amano dare il massimo per poter primeggiare. Dunque, anche in questo caso, litigare sembrerebbe una conseguenza imminente;

Bilancia e Sagittario: anche questa coppia sembrerebbe non durare a lungo. La razionalità della Bilancia potrebbe essere messa a dura prova dall’animo scherzoso e fanciullesco dei Sagittario;

infine, Scorpione e Bilancia: torna ancora la Bilancia che si scontra con lo Scorpione perché l’uno è riflessivo e l’altro impulsivo.