In questo articolo, “Chi è più capace di mentire l’uomo o la donna? Ecco cosa dice la scienza”, parleremo di una delle differenze tra uomo e donna più discusse. Una “guerra” dei sessi vecchia come il mondo ma che affascina ancora tremendamente.

Carlo Collodi ed il suo amato Pinocchio ci avevamo messo in guardia:

“Le bugie, ragazzo mio, si riconoscono subito! Ve ne sono di due specie: le bugie che hanno le gambe corte, e le bugie che hanno il naso lungo.”

Il tema si infittisce e la domanda è lecita: chi dice più bugie? La scienza ha provato a dare risposta a questo quesito, attraverso uno studio portato avanti dall’Università di Maastricht nei Paesi Bassi.

Cosa dice lo studio?

Nella ricerca sono stati coinvolti 194 soggetti tra uomini e donne sottoposti ad una serie di questionari. Le domande riguardavano la quantità di bugie dette nelle precedenti ventiquattro ore e di che tipo erano. Una sezione dello studio era incentrata, invece, sulle strategie adottate prima, durante e dopo aver detto una bugia.

Chi è più capace di mentire l’uomo o la donna? I risultati del test

Dai dati dello studio universitario è emerso che gli uomini hanno una maggiore propensione a mentire ma sono anche più consapevoli di esserlo rispetto alle donne. In più, analizzando le risposte, i ricercatori hanno riscontrato che i maschi avevano una spiccata dote per raccontare storie credibili all’interno delle quali inserivano le bugie.

Altro dato importante, è quello del controllo del corpo. Sempre dai risultati del test, gli uomini hanno un miglior controllo del corpo mentre dicono bugie, non evitano lo sguardo di chi li ascolta ed i muscoli tendenzialmente restano rilassati. Da sottolineare che più che vere e proprie menzogne, si tratta di omissioni o esagerazioni. Tutti elementi, questi, che hanno decretato l’uomo come il bugiardo per eccellenza. D’altronde, anche le donne, pur non avendo una tecnica molto affinata, dicono bugie piuttosto di frequente.

