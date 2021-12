Siamo prossimi agli ultimi giorni di dicembre, felici di mettere alle spalle un anno un po’ grigio e moscio. Le feste ci portano il buon umore e un tocco di fortuna non guasta soprattutto per vivere meglio l’inizio del nuovo anno. Sarà allora una fine d’anno con il botto per 3 segni zodiacali che vedranno la sfortuna svignarsela e una colata d’oro investirli.

Vicini all’anno nuovo ci si chiede curiosi come sarà, sperando che sia megliore dell’attuale. Certamente sarà positivo il 2022 per questo segno da alcuni considerato un po’ sfortunato. La ruota della fortuna gira e non c’è segno che non possa vederla fermarsi proprio su di lui.

D’altra parte la fortuna non è fatta solo di denaro, che arriva all’improvviso con una vincita al gioco o un lascito ereditario. Anche un 2022 positivo sul lavoro per alcuni segni potrà considerarsi fortunato, soprattutto se coronati da una promozione o maggiori incassi.

Nei giorni che rimangono alla fine dell’anno vediamo quali segni sono in corsa per dei momenti baciati dalla fortuna.

Certamente tra questi ci sarà il Capricorno, che a partire dal 22 dicembre vedrà il Sole entrare nella sua costellazione. Anche Venere offrirà i suoi influssi positivi al segno, un’occasione per alimentare una storia di cuore nella coppia. Venere addolcisce i sentimenti e migliora le relazioni.

Anche se il Capricorno ha un atteggiamento un po’ scettico sui colpi di fortuna, questo periodo si dovrà ricredere. Le finanze andranno meglio e la vita di coppia sarà più stabile e felice. Per fine anno potrebbe essere in vista una promozione sul lavoro, perché il Capricorno ce la mette sempre un po’ tutta e le stelle lo ricompenseranno.

Sole e Giove s’incontreranno per il Capricorno il 30 e 31 dicembre per dar vita, speriamo, a un grosso colpo di fortuna.

I giorni dell’Ariete e del Sagittario

Come sono stati finora i giorni di dicembre per l’Ariete, così sarà anche la fine. Sotto l’influenza del Sagittario, un segno che deborda energia dappertutto, potrà realizzare i suoi sogni.

L’Ariete è un segno che prende durante questo mese ogni giorno più forza e Nettuno lo aiuta a vederci più chiaro. Soprattutto nel lavoro e nei soldi saprà fare le scelte giuste per avere successo. Una fine dell’anno sotto i migliori auspici, anche in amore, per questo segno protetto dalle stelle.

Il Sagittario ha avuto tutto a favore fino al 13 dicembre. Non che le cose siano cambiate in negativo, ma se ha saputo approfittare di questa prima parte, potrà ben godere dei giorni restanti. Si tratta solo di riflettere e saper trarre le giuste conclusioni.

Certamente la bottiglia di spumante che si stapperà a fine anno, ci introdurrà con più ottimismo verso un anno carico di speranze per tutti.

