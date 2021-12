Il Natale è ormai alle porte anche in questo 2021. Manca poco allo scambio dei regali tra parenti e amici in occasione di pranzi, cene o aperitivi.

I ritardatari non dovranno temere, infatti ci sono ancora alcuni giorni da sfruttare per l’acquisto degli ultimi doni.

Quando ci si trova a dover scegliere un regalo è importante farlo utilizzando la testa. I doni per le persone che conosciamo molto bene andrebbero scelti rispettando i gusti personali del ricevente.

Infatti, regalare un libro ad una persona che non legge o un paio di guanti a chi non li usa potrebbe deludere le aspettative.

I regali di Natale, infatti, per prima cosa devono riflettere gli interessi e le passioni di chi li riceverà. Scartare un regalo è sempre un’emozione unica, cerchiamo di non rovinare il momento dando l’impressione di non conoscere affatto amici e parenti.

Per scegliere un bel regalo, tuttavia, non è necessario spendere un patrimonio. Con la giusta ricerca è possibile trovare regali interessanti e belli anche a prezzi contenuti.

Si tratterà, qui, dei regali perfetti da fare ad amiche o amici per spendere meno di venti euro.

Non la solita sciarpa ecco cosa regalare per Natale ad amiche e parenti spendendo meno di 20 euro

I regali a meno di venti euro sono tanti, basterà sapersi guardare attorno. Ad esempio se si ha un’amica amante della moda che sappiamo indossare collant o cappelli si potrà optare proprio per queste cose.

Infatti sul sito e nei negozi Calzedonia o Tezenis è possibile trovare calze di tutti i tipi, anche con fantasie a prezzi davvero modici.

Per quanto riguarda i cappelli, invece, sarà possibile trovarne sul sito di Zara o di H&M, soprattutto baschi o classici berretti sui 15 euro.

In alternativa, se conosciamo persone amanti della lettura la scelta sarà molto più semplice. Infatti trovare libri a meno di venti euro, dai grandi classici alle novità non sarà certo difficile.

Tra le nuove uscite potrebbero fare al caso nostro l’ultima opera di Aldo Cazzullo “Il posto degli uomini”. Oltre a questo anche “Tre” di Valérie Perrin o “Yoga” di Emmanuel Carrère potrebbero essere delle ottime idee.

Ovviamente, anche nella scelta del libro bisognerà tenere conto delle inclinazioni personali di chi riceverà il libro.

Per chi ama viaggiare, invece, sarà perfetto scegliere una di quelle cartine geografiche da grattare utilizzando una moneta. Si trovano sia in negozi che su Amazon. Non la solita sciarpa ecco cosa regalare per Natale ad amiche e parenti spendendo meno di 20 euro.

Cosa non comprare

Quando si tratta di regali, però, andrà precisato che alcune cose non andrebbero mai regalate. Si sta scrivendo, principalmente, di piante o animali.

Regalare un’orchidea ad una persona senza pollice verde sarà come condannare la pianta a morte. La stessa cosa, anzi, a maggior ragione per gli animali. Cani, gatti ma anche criceti, pesci rossi, conigli o cocorite non dovrebbero mai far parte di un regalo di Natale.

Infatti, adottare un animale deve essere una scelta consapevole e non un qualcosa di imposto.